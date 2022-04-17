Премьер Италии Драги настаивает на установлении потолка цен на российский газ

По мнению итальянского премьера Марио Драги, эффективной санкционной мерой против России будет установление потолка цен на закупки российского газа.

Драги выразил возмущение тем, что ЕС, продолжая покупать у РФ газ по "немотивированно высокой цене", вносит весомый вклад в её финансирование.

"Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций… Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу", — сказал Драги в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

По словам Драги, предложение Италии касательно ограничения верхнего порога цены на российский газ получило одобрение в Евросоюзе, и станет предметом для обсуждения на ближайшем Совете ЕС.

"Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Евросоюза над Москвой — это оружие, которое можно использовать. Потолок цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день", — аргументировал свою точку зрения Драги.

Итальянский премьер уже неоднократно выступал за принятие мер по снижению зависимости от энергоресурсов из РФ за счёт поиска других поставщиков газа, которыми, по его мнению, могут стать Азербайджан, Алжир, Ливия и Тунис. С Алжиром и Азербайджаном Италия уже договорилась о наращивании поставок энергоресурсов.