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Автор Кирилл Горшенин

Почему для России продавать газ за рубли лучше, чем вовсе прекратить поставки

Экономика

Европа не в состоянии прожить без российского газа. Почему в таком случае наша страна не использует отказ от поставок топлива как рычаг давления на страны Запада, в чём истинный смысл перехода на оплату в рублях и как другие государства могут использовать данный прецедент, рассказал Pravda.Ru замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Почему для России продавать газ за рубли лучше, чем вовсе прекратить поставки

Неравное противостояние

— Владимир Леонидович, если Европа откажется от российского газа, сможет ли она выжить без него?

— Я такой возможности не вижу в настоящий момент. Потому что газ — это не только:

  • отопление в квартире,
  • топливо для автотранспорта.

В конце концов, можно ходить пешком. Проблема в том, что встанет значительная часть промышленных объектов, которые не смогут функционировать без энергии. Это будет означать коллапс экономики.

— Кто сдастся первым: Европа пойдёт на оплату рублями или Россия облегчит режим, который она предлагает? Потому что мы можем отказаться от Apple, техники и прочего, но газ — это наше жизнеобеспечение.

— Я думаю, что ответ очевиден. Отказ от предметов роскоши и элементов сферы услуг является неприятным, но переживаемым. Отказ от того, что является первичной потребностью, не может быть пережит ни при каких обстоятельствах.

Я не вижу альтернативы для Европы. У России альтернатива есть. Коллективный Запад сделал очень много для того, чтобы эти альтернативы появились.

В 2014 году Запад надавил на Болгарию, и был ликвидирован неродившийся "Южный поток". Тогда Россия существенно диверсифицировала газовые поставки, появилась "Сила Сибири", отношения с Китаем развиваются всё больше. Был создан "Турецкий поток". Понятно, что он ориентирован прежде всего на европейский рынок. Но член НАТО Турция не является недружественной страной, в отличие от Европы, потому что у турецкой политической элиты хватает ума не объявлять войну России. Целый ряд динамически развивающихся рынков, прежде всего китайский рынок, являются потребителями нашего газа.

В конце концов, у нас ёмкий внутренний рынок. Российский рынок потребляет значительную часть российского газа, с одной стороны. С другой стороны, не только газом единым жива российская экономика. Прошли те времена, когда наш бюджет формировался исключительно из нефтегазовых отчислений.

Для России отказ от продажи газа европейским странам — мера неприятная, но не критичная. Для Европы отказ от продажи Россией газа — мера критичная. Тут не о чем рассуждать, весовые категории двух оппонентов совершенно неравны.

Газ как инструмент давления

— Почему тогда Россия не использует поставки газа как инструмент давления? Если пытаются задушить нашу экономику со всех сторон, почему Россия не скажет: мы тогда вам газ поставлять не будем?

— Во-первых, Россия, несмотря на все те враждебные действия, которые осуществляются в отношении неё, стремится до конца исполнять свои обязательства и вести внешнеэкономическую деятельность в соответствии с теми договорённостями, которые существуют.

Заметьте, украинская газотранспортная система работает. Яркий пример: российские специалисты даже привезли топливо для атомной станции Ровенская на Украину. Там они стали объектом нападок со стороны украинских бандитов, националистов.

Мы даже в этих условиях стремимся до конца выполнять взятые на себя обязательства.

Во-вторых, почему вы говорите, что мы не используем поставки газа как инструмент давления? А разве переход на рубли — это не применение того самого газового оружия в отношениях с недружественными странами?

— Но это же просто полумера.

— Нет, это не полумера, а мера, имеющая сразу несколько траекторий движения. Если мы просто отрубим газ, это будет упрощённый ответ на санкции. Здесь же Россия поступает значительно более мудро и стратегически выверенно. Мы не отказываемся от продажи газа, но приучаем недобросовестного западного партнёра к тому, что рубль является важной валютой. Думаю, что в конце концов приучим западных варваров к тому, что пора переходить на рубль.

Мы сможем перейти на новую парадигму отношений, которые позволят сделать рубль значимой на мировом уровне валютой. Это яркий неординарный ответ России на санкционное давление.

Дедолларизация российской экономики началась уже 10-15 лет назад. Курс России на оплату внешней торговой деятельности не в долларах, а в национальных валютах, в том числе в рублях, это уже давно объявленная Россией политика. Грубые, хамские и недальновидные действия Запада стали великолепным катализатором для того, чтобы российская стратегия дедолларизации приобрела мощное ускорение. Более того, создан прецедент, который будет важным не только для России, но и для других незападных стран.

— Есть ли вероятность того, что Турция как условно дружественная страна, член НАТО, будет закупать российский газ и перепродавать другим странам, которые отказываются от этого?

— Я думаю, что такая вероятность есть. Запад может продумать покупку через третьи страны. Но при этом не нужно забывать о двух моментах. Во-первых, это будет дорого стоить во всех смыслах, потому что у Турции с Европой очень непростые отношения, особенно:

  • с Германией,
  • Францией.

Просто так, из-за какой-то западной солидарности Турция не будет служить газовой прокладкой между Россией и Европой.

Во-вторых, ещё важнее то, что "Южный поток" имеет ограниченный объём, и полностью прогнать российский газ через "Южный поток" невозможно. Мощности "Южного потока" сейчас полностью используются.

Поэтому, конечно, мы можем предположить, что через Турцию будет покупаться российский СПГ. Ведь значительная часть газа, которым обеспечивается Европа, это не только трубопроводный российский газ, но и СПГ. Но это слишком сложные схемы. К тому же у Турции есть и другие интересы в рамках своей и ближневосточной газовой политики. Тут есть ряд моментов, которые не будут укладываться в эту модель.

В любом случае Европе не удастся покупать российский газ за евро и доллары. Поэтому придётся напрячься, выйти из зоны комфорта и изменить картину мира, которую создали европейские политики.

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Редактор: Марина Севастьянова
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