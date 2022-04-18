Bloomberg: Китай рекордно нарастил добычу угля и газа

Китайская Народная Республика в марте увеличила добычу угля и газа. Таким образом власти решили сосредоточиться на отечественном секторе, чтобы не зависеть от внешних угроз.

По информации Bloomberg, в этом месяце Китай получил угля на 15% больше, чем в прошлом году за тот же период. Показатели достигли 396 миллионов тонн. Природного газа добыли на 6,3% больше, запасы составили 19,7 миллиарда кубометров. Также журналисты написали, что в республике выпускают меньше стали, в то время как производство алюминия вросло.

Ранее европейские лидеры попросили Пекин передать "хотя бы" 20% зернового запаса. Известно, что китайские власти отказали западных политикам.