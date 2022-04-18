Китай не будет спасать Европу: Пекин отказался продавать ЕС зерно

Пессимистические прогнозы на тему того, что европейцам, возможно, придётся "затянуть пояса", похоже, начинают сбываться.

Напомним, главными поставщиками зерна в страны ЕС до недавнего времени были Россия и Украина. И сейчас Брюссель активно ищет им замену.

Большие надежды возлагались на Китай, у которого "есть очень серьёзные зерновые запасы" и он сможет отдать Европе "хотя бы" 20%, но, как стало известно, Пекин сказал твёрдое "нет".

В Китае тщательно мониторят цену на зерно и все рыночные предложения. И потому хорошо знают:

засуха в Южной Америке и российская спецоперация на Украине держат "зерновой" ценник на достаточно высоком уровне.

При таком раскладе главная задача Пекина — сохранить цены на своём внутреннем рынке. А никак не спасать от голода Европу, которая сама себя упорно загоняет в тупик.

Ещё один аргумент в пользу неразбазаривания зерновых запасов — в Китае наблюдается нехватка соевых бобов и семян подсолнечника. То есть угроза продовольственной безопасности страны.

Во избежания возможного дефицита продуктов в стране Пекин мало того, что не готов торговать "излишками" имеющегося у него зерна, но и продолжит его закупать. И надеется сделать это за счёт поставок из России, которая нарастила свои посевные зерновых до 81,3 миллиона гектаров и ждёт урожай в районе 123 миллиона тонн против. И уж дружественным странам точно не откажется продавать.