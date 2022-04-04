Российское правительство готовится к репатриации специалистов на родину

Правительство готовит расширение программы репатриации россиян на родину, которое затронет отечественных специалистов, проживающих за рубежом. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на ряд высокопоставленных чиновников в кабинете министров. Информация была подтверждена официальными представителями Минпромторга.

Как утверждают собеседники журналистов, многие россияне, работающие за границей, жалуются на «дискомфорт» и желают вернуться домой. При этом для квалифицированных репатриантов уже действует некоторые льготы: компенсация стоимости возвращения и пособие в течение полугода. Точный характер новых льгот пока не называется.

Программа репатриации действует в России с 2007 года, и за 15 лет ей воспользовалось около 800 тысяч россиян, проживавших за рубежом – преимущественно в странах Средней Азии. При этом новые репатрианты должны будут приезжать преимущественно из Европы, утверждают источники «Известий».

На фоне текущей ситуации правительство РФ принимает различные меры по удержанию и привлечению высококвалифицированным работникам, в первую очередь – в IT-сфере. В частности, иностранным специалистам предлагается бессрочный вид на жительство.