Иностранные специалисты смогут бессрочно жить в России, при условии, что они уже работают и платят налоги в стране. Об этом сообщили журналисты "Ведомостей", которые получили доступ к соответствующему законопроекту, разработанному Минэкономразвития. Инициатива уже одобрена кабмином и может быть скоро направлена в Думу.
При этом правительство повысило уровень требований к зарубежным работникам. Чтобы считаться высококвалифицированным специалистом, им теперь нужно зарабатывать не менее 750 тысяч рублей в квартал. Ранее им было достаточно получать чуть более полумиллиона рублей за тот же период.
Власти объясняют подобные меры существующей демографической ситуацией и технологическими изменениями на производстве. В связи с этим меняется уровень требований и структура рабочей силы на предприятиях.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.