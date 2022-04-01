Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в РФ

Иностранные специалисты смогут бессрочно жить в России, при условии, что они уже работают и платят налоги в стране. Об этом сообщили журналисты "Ведомостей", которые получили доступ к соответствующему законопроекту, разработанному Минэкономразвития. Инициатива уже одобрена кабмином и может быть скоро направлена в Думу.

Согласно этому документу, высококвалифицированные иностранцы при условии наличия работы и вида на жительство, смогут продлить этот ВНЖ на неопределённый срок. Также отменяется необходимость разрешения на работу для таких специалистов при условии, что они работают только в одном регионе.

При этом правительство повысило уровень требований к зарубежным работникам. Чтобы считаться высококвалифицированным специалистом, им теперь нужно зарабатывать не менее 750 тысяч рублей в квартал. Ранее им было достаточно получать чуть более полумиллиона рублей за тот же период.

Власти объясняют подобные меры существующей демографической ситуацией и технологическими изменениями на производстве. В связи с этим меняется уровень требований и структура рабочей силы на предприятиях.