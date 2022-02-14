В Госдуме призвали заморозить программу переселения соотечественников. Что это значит?

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов призвал приостановить действие программы переселения соотечественников. И более того, ввести визовый режим со странами Центральной Азии.

"С учётом явных недостатков в реализации предлагаю заморозить программу переселения соотечественников и других программ по привлечению мигрантов. По меньшей мере до тех пор, пока правоохранительные органы не завершат проверку", — сказал Миронов.

Объясняя необходимость ввести визовый режим со странами Центральной Азии, Сергей Миронов заявил, что "это позволило бы взять под контроль поток трудовой миграции, который идёт оттуда".

"Одновременно необходимо развивать внутреннюю миграцию, стимулируя людей переезжать в регионы, где нужны рабочие руки", — подчеркнул Сергей Миронов.

Напомним, 11 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил миграционный центр в Боровском районе. Где попытался пообщаться с "гостем с юга" (по выражению губернатора). Который, как выяснилось, не понимал по-русски "ни бельмеса" (опять же, выражение Владислава Шапши), являясь при этом обладателем сертификата о знании русского языка.

После визита в миграционный центр калужский губернатор объявил о выходе вверенного ему региона из программы переселения соотечественников. И по сути, Калужская область стала первой, где об этом открыто объявили.

Программа переселения соотечественников действует в нескольких десятках российских регионов, по сути во всех федеральных округах. Но к ней много нареканий — по тем причинам, о которых сказал Владислав Шапша. К слову, по подсчётам властей региона, за 14 лет действия программы в область прибыли более 90 тысяч соотечественников. И если в самом начале действия программы количество переезжающих славян достигало 80%, к этому году цифра опустилась до 17%.

"Из нее давно бегут регионы, просто Калужская область решилась сказать публично об этом. Остальные негласно из нее выскакивают, их ловят и возвращают обратно, как беглецов", — сказал интернет-изданию "Взгляд" депутат Госдумы Константин Затулин.

По словам депутата, он бы предложил принять закон о репатриации. По его словам, программа переселения соотечественников отдана регионам "потому что они ее финансируют, а раз финансируют, то они и решают, кого считать, а кого не считать соотечественниками".

"Она (программа) стала неэффективной, превратилась, по сути, в программу профнабора. Если в этом регионе твоя профессия не востребована — допустим, там слишком много учителей и врачей — ты не получишь приглашения. Но это не репатриация", — отметил Затулин.

Пока, конечно, едва ли можно говорить о том, что программа переселения соотечественников будет приостановлена. Вполне вероятно, что в неё будут внесены коррективы. Но очевидно, что и оставлять всё как есть не вариант, раз уж в регионах открыто начали объявлять о выходе из программы.