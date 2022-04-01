Российские девелоперы из группы "Эталон" заявили о крайне важном приобретении: они купили активы крупнейшего финского строительного холдинга YIT в России. Ранее финская компания заявила о прекращении инвестиций в российские проекты и готовности продать свой бизнес в стране.
Глава "Эталона" Геннадий Щербин при этом заявил, что новое приобретение позволит им серьёзно расширить своё присутствие в российских регионах. Опыт и инфраструктура YIT дадут новым владельцам с комфортом занять нишу строительства жилья для среднего класса.
Уход YIT из России произошёл на фоне спецоперации ВС РФ на территории Украины, однако насколько связаны эти события, неизвестно. Руководство холдинга заявляло о планах продать свой бизнес в России ещё осенью 2021 года.
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