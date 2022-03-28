Компания Heineken прекращает работу в России

Руководство Heineken опубликовало пресс-релиз, посвященный работе компании в России. Корпорация сворачивает свою деятельность на территории страны в связи со спецоперацией на территории Украины, сообщает GlobeNewswire.

При этом менеджеры пивоваренной компании подчеркнули, что перед уходом проведут «законную и упорядоченную» передачу своего бизнеса новым владельцам. Зарплаты российских сотрудников будут выплачиваться вплоть до конца этого года.

Нидерландская компания Heineken – второй крупнейший производитель пива в мире. Ранее она уже сообщала о прекращении инвестиций в свои российские проекты, приостановке использования бренда на российской территории и отказе от всей прибылей на отечественных рынках.