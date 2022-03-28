США будут вести войну до "последнего украинца"

Вашингтон ведёт на Украине необъявленную войну с Москвой ради сохранения своей гегемонии в мире, написал для портала The Gray Zone отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман.

Дипломат отмечает, что в Соединённых Штатах считают, что сложившаяся ситуация играет на руку стране: кризис подкрепляет негативное отношение к Москве, он выгоден для национального военно-промышленного комплекса. Кроме того, такое положение дел усиливает Североатлантический альянс.

Фриман считает, что США будут бороться с Россией "до последнего украинца".

Напомним, американский журналист Гленн Гринвальд утверждает, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией. Он полагает, что Штаты целенаправленно наращивают военные возможности Украины, чтобы использовать эту страну для ведения длительной борьбы с Москвой.