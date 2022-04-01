Центробанк упростил денежные переводы за границу для физлиц

Центробанк РФ заявил о смягчении ограничений на заграничные переводы, действовавшие с конца марта. Теперь порог на отправку средств за рубеж повышен в два раза, до десяти тысяч долларов в месяц. Новая мера затронет переводы, совершаемые физическими лицами.

При этом регулятор также объявил о введении ограничений против нерезидентов России, которые не работают в стране, если они проживают в государстве, поддерживающем санкции против РФ. Переводы на их российские счета заморожены минимум на полгода.

Предыдущие ограничения, введенные в начале этого, устанавливали верхний предел за зарубежных переводов в 5 тыс. долларов. По словам руководства ЦБ, данная мера была вызвана желанием достичь финансовой стабильности в стране на фоне серьёзного падения курса рубля.

Смягчение ограничений может быть связано с повышением курса рубля. Аналитики связывают укрепление валюты с решение президента РФ Владимира Путина о переходе на рублевые расчеты за газ.