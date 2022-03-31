Экономист Лавровский объяснил, почему выгодно торговать в национальной валюте

Ожидать ли ослабления мирового влияния доллара из-за антироссийских санкций, объяснил экономист Игорь Лавровский в беседе с Pravda.Ru.

Экономист, бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике Игорь Лавровский объяснил, может ли доллар пострадать из-за санкций против США.

Почему доллар стал мировой валютой

Экономист напомнил, что глобализация доллара началась в начале 70-х годов с того, что американцы уговорили арабов принимать доллары в расчетах за нефть.

"В 90-х годах вот эта долларизация простимулировалась тем, что развалился восточный блок так называемый во главе с СССР, у которого были свои какие-то платежные средства. И доллар фактически стал параллельной валютой во многих странах, в том числе в России. Если помните, доллары в каждой лавке принимали. И потом на этом как бы пик долларизации наступил. Но дальше их уже больше девать некуда. Мировая экономика не резиновая", — пояснил экономист.

Абсурдная ситуация

Позже создаётся парадоксальная ситуация, когда страны накопили доллары. а купить на них в США ничего не могут, так как им закручивают гайки.

"Получается абсурдная ситуация, когда возникла некая мировая валюта, которая кому-то принадлежит, какой-то стране, и которая регулирует этот спрос и предложение этой валюты, исходя из своих собственных интересов, а не из интересов других контрагентов", — отметил экономист.

Почему выгодно продавать в рублях

Лавровский уверен, то доля расчетов в национальных валютах выгодная для стран.

"Потому что если я продаю что-то за рубли, это значит, что у того, кто у меня это купил, во-первых, должны появиться эти рубли, то есть он мне должен что-то продать, например, свою валюту и потом, если у меня появилась их валюта, рупий, например, то у меня возникают законные соблазны истратить их на что-то, например, на то, что я могу купить в Индии. Это способствует взаимному товарообороту", — объяснил эксперт.

России не нужны "фантики"

Лавровский отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы продавать газ в ущерб себе.

"Если кто-то мне дал эти доллары, а потом не дает мне их использовать, возникает вопрос, а на фига мне эти доллары? Никто не ответит на этот вопрос. Получается, что мы должны какие-то фантики накапливать, которые мы не можем ни на что использовать. Явно, что это абсурд, правильно?" — подчеркнул экономист.

Спасёт ли криптовалюта?

Эксперт назвал криптовалюту пустым денежным средством.

"Это практически шифровка некая, то есть некий код. То есть за ним ничего не стоит. Понятно, что криптовалюта чем хороша? Тем, что её труднее санкционировать, труднее ограничить. Но у нее есть минус: эту криптовалюту никто не поддерживает, если это частная криптовалюта", — объяснил Лавровский.