Минфин ФРГ: Европа будет продолжать платить за российский газ в евро

Как заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, за поставляемый Россией в Европу газ она будет по-прежнему платить в евро. А предложение России платить рублями глава немецкого Минфина назвал "политическим шантажом", с которым необходимо бороться.

"Мы сообща убеждены в том, что политический шантаж должен быть отвергнут. Контракты о поставках газа в Европу основаны на евро, поэтому они и дальше будут оплачиваться в евро. Мы поддерживаем это", — сказал Линднер во время общего брифинга с министром финансов Франции Бруно Ле Мером.

Ранее главой РФ Владимиром Путиным было отдано распоряжение организовать получение оплаты за российские энергоресурсы, поставляемые в недружественные страны, в рублях. Все остальное — стоимость топлива и объёмы поставок — остаётся согласно ранее заключённым контрактам.