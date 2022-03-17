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Автор Николай Ткаченко

Политтехнолог прокомментировал отставку главы Центробанка России

Экономика

Уход с поста главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, безусловно, связан с текущей политической ситуацией, так как сейчас невозможно не связать всё, что происходит в высших эшелонах у российских топ-менеджеров финансовых, правительственных и иных институтов. Такое мнение высказал политический советник, политтехнолог, генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов, комментируя Pravda.Ru отставку чиновницы.

Политтехнолог прокомментировал отставку главы Центробанка России

Эксперт напомнил, что Набиуллина просилась в отставку уже давно, но её держали. А сейчас, безусловно, сложилась очень жёсткая финансовая ситуация, когда нужны решения, финансовый и управленческий креатив. И поэтому это сложно.

По мнению политтехнолога, глава ЦБ не струсила, но, скорее всего, она устала от сложного менеджмента.

"Набиуллина, как и ожидалось, попала всё-таки в ситуацию, что она понимает, что очень сложно будет на этом сделать финансовый подвиг для страны, всё равно надо будет выживать, всё равно будут сложности и сделать какое-то гениальное решение, к сожалению, она подумала, что невозможно. Хотя я как эксперт считаю, что можно и в этом случае найти какие-то интересные ходы", — заметил собеседник издания.

По его мнению, вероятных кандидатов на пост руководителя Центробанка не так много. И есть два варианта решения: политическое или финансовое.

Сейчас может быть назначен кто-то из её заместителей, тот же Владимир Чистюхин, так как нужен человек, который будет транзитным руководителем Центробанка, кризис-менеджером, которого могут потом сменить, добавил аналитик.

Но это в любом случае будет чисто технический человек, а не креативный, который будет просто выполнять указания, которые дадут сверху, заключил Маркелов.

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