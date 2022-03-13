Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, сколько золотовалютных резервов России заморозили западные страны в качестве санкций.
По его словам, после введения ограничений почти половина золотовалютных резервов государства оказалась заморожена. Глава ведомства уточнил в эфире телеканала Россия 1, что это порядка 300 миллиардов долларов.
"У нас общий объём резервов — около 640 миллиардов долларов. Около 300 миллиардов резервов теперь находятся в состоянии, в котором мы не можем их использовать", — подчеркнул Силуанов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал вложения в золото хорошим способом сохранения сбережений.
Экономист Вячеслав Симонов порекомендовал россиянам не продавать золото и подешевевшие акции. Как отметил эксперт, кризисы предыдущих лет показывают, что бумаги со временем восстанавливаются, а металл всегда выступает надёжным методом хранения накопленных средств.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Телеведущий Дмитрий Нагиев намекнул о своей эмиграции, устроив для подписчиков целое представление с бритьём.