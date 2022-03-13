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Автор Юлия Миленина

Глава Минфина Силуанов раскрыл объём замороженных золотовалютных резервов РФ

Экономика

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, сколько золотовалютных резервов России заморозили западные страны в качестве санкций.

Глава Минфина Силуанов раскрыл объём замороженных золотовалютных резервов РФ

По его словам, после введения ограничений почти половина золотовалютных резервов государства оказалась заморожена. Глава ведомства уточнил в эфире телеканала Россия 1, что это порядка 300 миллиардов долларов.

"У нас общий объём резервов — около 640 миллиардов долларов. Около 300 миллиардов резервов теперь находятся в состоянии, в котором мы не можем их использовать", — подчеркнул Силуанов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал вложения в золото хорошим способом сохранения сбережений.

Экономист Вячеслав Симонов порекомендовал россиянам не продавать золото и подешевевшие акции. Как отметил эксперт, кризисы предыдущих лет показывают, что бумаги со временем восстанавливаются, а металл всегда выступает надёжным методом хранения накопленных средств.

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Автор: Юлия Миленина
Темы антон силуанов золотовалютные резервы
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