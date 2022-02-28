Выиграет ли Россия финансовую войну с Западом?

Запад объявил финансовую войну РФ, как ЦБ с этим справится, учитывая, что там сидят не "наши люди".

ЕС объявил финансовую войну РФ

ЕС предпринял новые меры по давлению на Россию "за вторжение на Украину", из них ясно, что:

россиян лишили права на гражданство в ЕС в обмен на инвестиции;

активы российского частного бизнеса и госкомпаний будут заморожены;

банки, попавшие под санкции, отключат от SWIFT;

ЕС заморозит активы Банка России.

Заметим, что вводить эмбарго на поставку российских энергоресурсов на рынок ЕС не решился, как и санкционировать банки, обслуживающие эти поставки, например "Газпромбанк", потому что цены на энергоносители могут сильно вырасти и существенно увеличить инфляцию в странах Запада.

Как пишет автор блога "Финансовые тонкости", "с 20 -летним опытом работы в банковской сфере", первые два пункта санкций ЕС могут только порадовать значительную часть граждан РФ, а банки, попавшие под санкции, уже будут отключены от расчетов в долларах и евро, поэтому им SWIFT теперь и не нужен.

Многое будет зависеть от того, что предпринял и предпримет ЦБ РФ

Пункт о заморозке активов ЦБ РФ блогер считает "особенно неприятным", и здесь все будет зависеть от того, насколько руководство ЦБ смогло "спрятать" эти активы.

Отметим, что валютную и географическую структуру Банк России последний раз раскрывал в январе 2022 года, по состоянию на середину 2021 года. Это распределение раскрывается с полугодовом лагом, поэтому текущая структура может отличаться, учитывая резко возросшие санкционные риски в последние месяцы и недели. Может, но отличается ли?

Возникает вопрос, зачем ЦБ отправил в Англию всё золото (240 тонн), добытое в России в 2021 году? Как известно, это тот актив, который будет в цене и после ядерной войны. Также большие сомнения вызывает повышение учётной ставки до 20%, так как это не приведёт к росту производства, которое живёт на кредитах, а это сейчас вопрос вопросов для российской экономики. Так ли уж "наши люди" сидят в Банке России?

Как пишет РБК, на 30 июня в долларовых активах находилось 16,4% резервов ЦБ, или 96 млрд долл. В евро были номинированы активы эквивалентом 189 млрд долл., и ещё 38 млрд долл. — в британских фунтах. По состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент 643 млрд долл (они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте).

Есть ли повод для паники?

Банкир из "Финансовых тонкостей" считает, что повода для паники "абсолютно нет", потому что есть контрмеры:

ЦБ обяжет экспортеров продавать 100 % валютной выручки, тем более, что хранить ее на Западе теперь смысла не имеет, что позволит "адекватно управлять курсом рубля". Известно, что ЦБ уже обязал это сделать в размере 80%.

ЦБ заявил о запрете продаж иностранными инвесторами акций российских компаний. Также нерезидентам могут запретить и продавать ОФЗ и могут быть введены ограничения на валютные операции на бирже.

"Это приведёт к тому, что отток капитала из страны прекратится. Ведь в 2021 году из РФ утекло на Запад 72 млрд. долл. Не исключаю, что может быть принято решение о запрете вывода дивидендов российских компаний за рубеж. Это будет логично. Вкладам и счетам в рублях — вообще ничего не угрожает", — указывает автор блога.

Как сказал Pravda. Ru бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, член экспертного совета в Общественной организации "Деловая Россия" Игорь Лавровский, самый больший отток капитала обеспечивали российские туристы — это в разные годы около 35- 100 млрд. долл или 1-2% от прироста ВВП в год. Сейчас эти деньги пойдут на внутренний туризм.

"С российского рынка уйдет много иностранцев. Сейчас для российских компаний это уникальный шанс. Конкуренты разбегаются. Ребята, захватывайте их рынки", — призвал экономист.

Финансовое будущее будет справедливым

Не надо экстраполировать прошлое на будущее и переживать, потому что будущее теперь будет совсем другим — справедливым и выгодным РФ.

Как пишет бизнесмен, давно работающий с китайцами автор Telegram-канала "Империя курильщика", ЦБ, накапливая кубышку, за год из экономики РФ изымал и выводил 33,1 млрд долл. или около 2,4 трлн. руб, что составляет примерно 2% ВВП (в 2021 году составил 130,7 трлн.) или 10% от годового бюджета РФ .

"То есть 10% от расходов мы морозили за границей, питая другие экономики" — пишет автор. Он рассчитал, что что Минфин и ЦБ, отложив эти деньги, не дали вырасти ВВП России примерно на 8%.

"Мы с Вами дорогие друзья работали на 8% лучше фактического результата. Я уверен, что теперь этого не будет, РФ сбросит эти обязательства перед мировым финансовым сообществом, а значит, что экономика будет получать всё, что она заработала за год. Это даст рост экономики до 10% или нивелирует возможное 10% падение", — считает автор канала.

По его мнению, главный показатель "для каждого из нас — это ППС- паритет покупательской способности". То есть, "что мы сможем на рубль купить, а это тотально зависит от внутреннего производства и импортозамещения, на которое у нас более чем есть деньги".

По мнению Игоря Лавровского, после коллапса 1998 года "нас ничем испугать нельзя". Он уверен, что большая часть резервов ЦБ находится за пределами досягаемости" господ, которые вводят санкции".

Эксперт считает, что новая финансовая система мира будет двигаться:

к выпуску многими странами собственных цифровых криптовалют. "Цифровой рубль должны были в этом году тестировать. Это было где-то на полях, на окраинах финансовой системы. Сейчас это может переместиться в центр финансовых систем";

"Цифровой рубль должны были в этом году тестировать. Это было где-то на полях, на окраинах финансовой системы. Сейчас это может переместиться в центр финансовых систем"; будет отказ от расчетов в долларах за энергоресурсы. "Совершенно естественным был бы переход к торговле в национальных валютах. Получается, чтобы торговать с Азербайджаном нам нужно покупать доллары и им нужно покупать доллары. Это абсурд. Сейчас, например, очевидные шаги, которые Россия может предпринять, это начать торговать за рубли энергоресурсами", — сказал Игорь Лавровский для Pravda.Ru.

Россия реализует принуждение Украины к миру путём военной операции, цели — денацификация и демилитаризация. Мирный путь был исключён позицией Запада, который препятствовал выполнению Минских соглашений и строил на Украине плацдарм для нападения на РФ.

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