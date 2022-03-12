Эксперты объяснили, как не лишиться сбережений

Некоторые банки предлагают креативные способы, которые помогут сберечь накопленное в условиях кризиса, вызванного антироссийскими санкциями.

Гражданам РФ предлагают открыть вклад в ВТБ в китайских юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Насколько надёжна валюта Поднебесной? Экономист Елена Тофанюк объяснила, что юань ведет себя так же, как рубль, то есть падает.

При этом Китай с его экономическим чудом может ещё показать свои крепкие экономические позиции.

"Еще в июне доля юаней в резервах РФ составляла 13%, думаю, уже сейчас могла вырасти примерно до 22%", — цитирует слова управляющего активами Международного фонда частных инвестиций Александра Душкина интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Эксперты напоминают, что вклады до 1,4 млн руб. в банках застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Не теряет актуальности вложения в драгоценные металлы. К активам можно отнести золото, серебро, платину и палладий. Цены на эти металлы, которые теперь можно приобрести без НДС, стабильно растут.

"Главный совет, который я даю сейчас всем знакомым и клиентам. Не продавайте золото и подешевевшие акции. Кризисы предыдущих лет показывают, что бумаги со временем восстанавливаются даже после огромных падений, а металл как средство хранения накопленных сбережений — незыблемая надежнейшая крепость", — отмечает экономист Вячеслав Симонов.

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