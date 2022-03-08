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Автор Елена Былкина

Финансист Мовчан: "Возможно, валютные вклады буду заморожены"

Экономика

Финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан сделал неутешительный прогнозы по поводу сбережений россиян. 

Финансист Мовчан: "Возможно, валютные вклады буду заморожены"

Мовчан пояснил, что Visa и Mastercard прекращают обслуживать Россию.

"Поскольку трансграничные транзакции обрублены с этими картами, остаются возможности ими оперировать только внутри страны, внутри центра, который подконтролен России. И этот центр физически будет продолжать работу на территории РФ. Во всяком случае пока. Прямо сегодня карточками можно продолжать пользоваться в России", — цитирует слова финансиста Telegram-канал "Кровавая барыня".

Мовчан рекомендует перейти на международную платежную систему UnionPay. Это можно сделать в китайском банке, расположенном на территории РФ.

Специалист по инвестициям дал советы по поводу сохранности сбережений.

Мовчан отметил, что оперировать рублями можно, так как это внутренняя валюта РФ. Рубль, по словам финансиста, упал на 100% за неделю.

Про валюту Мовчан дал отдельный совет.

"Россия уже находится в дефолте, и непонятно, что будет с валютными резервами. Есть вероятность, что позже будет принудительная конвертация — по неизвестному пока курсу. Возможно, валютные вклады буду заморожены", — рекомендует финансист.

Он советует снимать валюту и держать её в наличной форме. Хорошим вариантом является покупка золота, однако оно может быть реквизировано, как показывает российская история.

"Сейчас нет возможности прогнозировать, но по опыту — наличная валюта не подводила никогда", — отметил финансист.

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Будет ли дефолт в России? Скоро случится экономическая катастрофа? Что делать?
Автор: Елена Былкина
Темы андрей мовчан
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