Россия переходит к золотому стандарту для спасения экономики

Российское правительство с помощью золота намерено бороться с инфляцией в стране. По сути, россиянам предлагается новый способ хранения сбережений.

Власти РФ задумались об альтернативном способе сбережений для собственных граждан. Фактически с 3 марта покупка валюты на бирже ограничивается, а налог на продажу золота в слитках отменяется.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал вложения в золото хорошим способом и альтернативой долларов и евро. Со своей стороны, министр финансов Антон Силуанов считает этот метод идеальным.

Слитки не пользовались популярностью из-за налогов. При покупке золотых слитков у банка в их стоимость включался 20%-ный налог на добавленную стоимость (НДС). При снижении стоимости или владении ими более трёх лет продать слитки обратно банку можно без налогов.

В противном случае с дохода придётся заплатить НДФЛ по ставке 13% либо воспользоваться налоговым вычетом точно так же, как при продаже другого имущества.

Как пояснил эксперт по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский, при введении санкций Центробанку скоро перестанет хватать валюты, а золотые запасы России — одни из самых крупных в мире (2300 тонн).

По этому поводу Мишустин сделал заявление, что правительство поддержало решение по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению Государственной Думой уже 4 марта.

Теперь при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.

Соответственно, правительство приняло решение упростить для населения схему покупки слитков, исключив из неё обязанность платить НДС.

Действительно, людям сегодня необходимо дать нечто ценное, куда они могут вложить сбережения. Иначе страну ждёт гиперинфляция. Люди будут скупать всё подряд, от гречки до автомобилей, разгоняя цены.

Золото, напротив, в состоянии наладить потом российскую внешнюю торговлю, подытожил эксперт.

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