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Автор Игорь Рябов

Политолог констатировал уход России в сторону полной экономической суверенности

Экономика

Председатель АНО "Центр исследований и развития евразийства", политолог Юрий Самонкин рассказал, что у российских предпринимателей и инвесторов появилась возможность переориентироваться с Запада на Восток.

Политолог констатировал уход России в сторону полной экономической суверенности

В последние дни с российского рынка ушли многие западные компании, например, Coca-Cola, McDonald's, IKEA и другие. По словам Самонкина, уход иностранных компаний открывает новые перспективы для российских бизнесменов, которые могут использовать опыт Крыма или республик Донбасса, чтобы сохранить оборудование и цепочки поставок продукции под новыми брендами.

Теперь Россия "повернётся лицом" к Азиатско-Тихоокеанскому региону, что изменит модель российской экономики, отметил политолог.

"Там Азия, с которой мы можем работать. В этом в первую очередь заинтересован Китай. Страны Европы и США — это не весь мир. Есть Латинская Америка, Африка, Азия, Восток, Юг", — заявил Самонкин в беседе с ФАН.

Он считает, что в банковской сфере также будут серьёзные изменения, поскольку последние 30 лет Россия зависела от доллара, от западного валютного фонда и их экономических показателей, а теперь уйдёт в "сторону абсолютной экономической суверенности".

У России появилась возможность строить самостоятельную экономическую модель без оглядки на тенденции Запада и называться "независимой евразийской цивилизацией", добавил политолог.

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