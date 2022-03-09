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Автор Игорь Рябов

Политтехнолог Маркелов назвал дату возвращения Coca-Cola и McDonald’s в Россию

Политика

Политтехнолог, гендиректор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов рассказал Pravda.Ru, что будет с российским рынком после ухода таких крупных компаний, как Coca-Cola, McDonald's и KFC.

Политтехнолог Маркелов назвал дату возвращения Coca-Cola и McDonald’s в Россию

"Во-первых, они еще не ушли. Во-первых, они приостановились — это важное слово для бизнеса. Потому что пока они платят зарплаты тысячам и тысячам наших людей. Пока они просто приостановили, закрыли на ключ. Понятно, что никакие производства не свернулись. Они ушли условно по политическому требованию, политики их заставили это сделать", — заявил Маркелов.

Он назвал два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события.

"Есть ощущение, что они плюс-минус к маю вернутся, потому что они не будут бесконечно платить сотрудникам, которые не работают. Я верю, что они вернутся. Второй вариант — если они не вернутся от слова "совсем", конфликт затянется, политики их совсем принизят и так далее. Тогда с большой вероятностью эти сетки национализируют, они станут русскими сетками. Их безвозвратно заберут, сделают, условно, русские бутерброды или какая-то история будет с Coca-Cola — какая-нибудь "Рус Coca-Cola", — сказал собеседник издания.

По мнению Маркелова, иностранный бизнес не хочет уходить, потому что сделал огромные финансовые вложения в России.

"По статистике — больше триллиона долларов сегодня вложены иностранным бизнесом в Россию. Конечно, это серьезная история — потерять целую страну с отлаженной логистикой, инфраструктурой, тем более все эти сетки уже адаптировали большинство вещей к нашей российской экономике, к нашей логистике, к нашему мясу, к нашей воде, к наших химкомпонентам", — отметил политтехнолог.

Он убеждён, что более половины иностранных заведений общепита возобновят работу после окончания спецоперации на Украине.

"Мы должны держать в голове первую отсечку, первый дедлайн — когда закончатся военные действия на Украине. Как только это закончится, тут будем смотреть. Я думаю, что 60-70% таких оперативных бизнесов, кормёжек в течение недели развернутся снова. Помыли, клининг заказали, все договоры действуют с "Мираторгом" и со всеми, откуда они берут мясо и кур. Это всё запустится от слова "совсем-совсем быстро", — подчеркнул Маркелов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его обрадовали новости о решении McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo покинуть российский рынок. По словам лидера республики, продукция этих компаний разрушает организм, он назвал её пойлом и полуфабрикатами "для желающих страдать ожирением".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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