Аналитик Сафина: Западу грозит "разгон" инфляции до исторических показателей

Санкции Запада в отношении России на топливных и других рынках не первоисточник, а скорее катализатор для разгона инфляции в странах ЕС, заявила руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.

По словам Сафиной, уже сейчас в США и европейских государствах цены на топливо бьёт все рекорды, но предвидится ещё большее повышение стоимости.

"Санкции — это очень серьёзный фактор для разгона мировой инфляции. В частности, в конце первой недели марта средняя стоимость литра бензина в Германии уже превысила 2 евро", — пояснила аналитик РИА Новости. — "Важно понимать, что вся совокупность факторов, касающихся ограничений на российский сырьевой экспорт, выступит лишь катализатором, а не первоисточником".

Как подчеркнула Сафина, вероятно, разгон инфляционных показателей может кратно усилиться уже в марте.

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