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Автор Ольга Лебедева

Конгрессмен слил СМИ, что конкретно о Зеленском думают в Штатах

Мир

Член Конгресса США Даррелл Исса в интервью каналу Fox Business заявил, что американские политики сомневаются в том, что президент Украины "вообще способен управлять государством".

Более того, по его словам, Владимир Зеленский "вряд ли способен работать на государственных должностях":

"К счастью, президент Зеленский не принимает участия в наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов", — сказал американский политик.

Конгрессмен также выразил уверенность, что спецоперация России скоро будет завершена и её результатом станет полный и быстрый развал правящего в Киеве режима, заточенного на нацистскую идеологию.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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