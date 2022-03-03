Поставки газа из России в Германию в западном направлении по трубопроводу "Ямал-Европа" в четверг прекратились, хотя заявки на них оставались, согласно данным оператора трубопровода Gascade:
"Газпром" заявил в четверг, что поставляет газ в Европу через Украину в соответствии с запросами потребителей. А запросы эти высокие, и поставки даже пришлось увеличить.
Напомним, в декабре немецко-польский участок газопровода перешел в реверсный режим — в восточном направлении, поскольку покупатели в Польше воспользовались запасами из Германии, а не покупали больше российского газа на спотовом рынке, где цены почти каждый день фиксировали рекордные максимумы. Западные СМИ тогда обвинили российский "Газпром" в намеренном сокращении поставок в Европу.
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