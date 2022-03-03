Российский магистральный газопровод прекращает поставки газа в Европу

Поставки газа из России в Германию в западном направлении по трубопроводу "Ямал-Европа" в четверг прекратились, хотя заявки на них оставались, согласно данным оператора трубопровода Gascade:

за 10 часов до остановки поставки газа в западном направлении в основном составляли около 17,5 млн кВт/ч в точке учета Mallnow.

были и предварительные заявки на поставки в западном направлении в размере 6,4 млн кВт/ч в течение следующих 24 часов, а на поставки в восточном направлении-6,1 млн кВт/ч.

"Газпром" заявил в четверг, что поставляет газ в Европу через Украину в соответствии с запросами потребителей. А запросы эти высокие, и поставки даже пришлось увеличить.

Напомним, в декабре немецко-польский участок газопровода перешел в реверсный режим — в восточном направлении, поскольку покупатели в Польше воспользовались запасами из Германии, а не покупали больше российского газа на спотовом рынке, где цены почти каждый день фиксировали рекордные максимумы. Западные СМИ тогда обвинили российский "Газпром" в намеренном сокращении поставок в Европу.

Россия покрывает почти 40% европейского спроса на газ, а на маршрут "Ямал-Европа" приходится почти 15% поставок страны на запад.

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