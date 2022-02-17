Эксперт объяснил, почему Россия не выигрывает от резкого роста цен на нефть

Цены на нефть впервые за семь лет превысили 100 долларов за баррель (речь об эталонной марке Brent). Причина тому совокупность факторов — не только геополитическая напряжённость, но также недоинвестирование отрасли в последние пару лет из-за пандемии, а также снятие ограничений, которые стали стимулом для роста цен.

Для России рост цен на нефть считает благом, поскольку экспорт энергоносителей по-прежнему составляет значительную часть доходов бюджета. Однако ведущий аналитик инвесткомпании FxPro Александр Купцикевич не считает, что данная ситуация российской экономике на пользу.

По его мнению, минули те времена, когда дорожающая нефть означала рост курса рубля по отношению к доллару и евро. Теперь непосредственное влияние оказывается на пополнение резервного фонда, считает эксперт.

Что же касается негативных тенденций от роста цен на сырьё, то в числе таковых Александр Купцикевич ускорение инфляции, вследствие чего Центробанк повышает ставку, что в свою очередь бьёт по деловой активности.

"Удорожание сырья сильнее всего бьёт по наименее обеспеченным слоям населения, поскольку у них более высокая доля расходов на товары повседневного спроса, где и наблюдается постоянный рост цен", — цитирует эксперта EurAsia Daily.

По его словам, дорога нефть для российской экономики выгодна, но вот сам процесс удорожания является проблематичным. По словам Купцикевича, рост и падения цен на нефть одинаково плохи для экономики, ибо снижают предсказуемость. В результате чего бизнес и потребители сокращают потребление для необходимого минимума.