EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Эксперт объяснил, почему Россия не выигрывает от резкого роста цен на нефть

Экономика

Цены на нефть впервые за семь лет превысили 100 долларов за баррель (речь об эталонной марке Brent). Причина тому совокупность факторов — не только геополитическая напряжённость, но также недоинвестирование отрасли в последние пару лет из-за пандемии, а также снятие ограничений, которые стали стимулом для роста цен.

Эксперт объяснил, почему Россия не выигрывает от резкого роста цен на нефть

Для России рост цен на нефть считает благом, поскольку экспорт энергоносителей по-прежнему составляет значительную часть доходов бюджета. Однако ведущий аналитик инвесткомпании FxPro Александр Купцикевич не считает, что данная ситуация российской экономике на пользу.

По его мнению, минули те времена, когда дорожающая нефть означала рост курса рубля по отношению к доллару и евро. Теперь непосредственное влияние оказывается на пополнение резервного фонда, считает эксперт.

Что же касается негативных тенденций от роста цен на сырьё, то в числе таковых Александр Купцикевич ускорение инфляции, вследствие чего Центробанк повышает ставку, что в свою очередь бьёт по деловой активности.

"Удорожание сырья сильнее всего бьёт по наименее обеспеченным слоям населения, поскольку у них более высокая доля расходов на товары повседневного спроса, где и наблюдается постоянный рост цен", — цитирует эксперта EurAsia Daily.

По его словам, дорога нефть для российской экономики выгодна, но вот сам процесс удорожания является проблематичным. По словам Купцикевича, рост и падения цен на нефть одинаково плохи для экономики, ибо снижают предсказуемость. В результате чего бизнес и потребители сокращают потребление для необходимого минимума.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Олег Артюков
Новости
Зеленский призвал отказаться от анонсов российского "вторжения"
Эксперт объяснил, почему Россия не выигрывает от резкого роста цен на нефть
Трусова оправдалась за свои слёзы на пьедестале: "Я просила дать мне уйти"
Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены бездарно
Тарасова оценила отказ Трусовой выступать: "Надеюсь, сказала просто на эмоциях"
Политолог объяснил, в чём армия России уступает украинской
Александра Трусова о своём серебре ОИ: "Ненавижу этот спорт, ненавижу всё это!"
Комментатор Черданцев призвал судить всех, кто сломал Камилу Валиеву
Россияне стали больше покупать лекарств для потенции и меньше противозачаточных
Тутберидзе оценила прокат Валиевой: "Что ты вообще перестала бороться?"
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.

Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Последние материалы
Политолог объяснил, в чём армия России уступает украинской
Александра Трусова о своём серебре ОИ: "Ненавижу этот спорт, ненавижу всё это!"
Сокотерапия: как лечиться натуральными напитками из овощей и фруктов?
Комментатор Черданцев призвал судить всех, кто сломал Камилу Валиеву
Россияне стали больше покупать лекарств для потенции и меньше противозачаточных
Тутберидзе оценила прокат Валиевой: "Что ты вообще перестала бороться?"
Камила Валиева без слов покинула микст-зону после произвольной программы
Тарасова прокомментировала выступление Валиевой: "Очень жаль… Нет слов"
Александр Гудков три года назад попрощался с холостяцкой жизнью
С возрастом единственной подходящей обувью для человека становятся лапти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников