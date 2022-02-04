Эксперт раскрыл причины подорожания нефти Brent до 92 долларов за баррель

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал рост стоимости нефти Brent до уровня октября 2014 года, 92 долларов за баррель.

"За период кризиса из-за пандемии коронавируса инвестиции в нефтедобычу упали в несколько раз. Денег не вкладывают, соответственно, скважины ремонтировать не на что и предложение нефти на мировом рынке очень сильно отстаёт от спроса. В результате растут цены и падают запасы. Запасы не геологические в месторождениях, а запасы в резервуарах, которые содержатся и в стратегических нефтяных резервах, и в резервах нефтепродуктов и так далее", — объяснил специалист.

Также он указал на системную ошибку: нефтяники решили вкладывать деньги в "зелёные" технологии и перестали обращать внимание на основное производство. По этой причине, подчеркнул эксперт, растут цены на сырьё. Однако он предположил, что к середине этого года нефть подешевеет, поскольку в отрасль вернутся инвесторы.

"Из всех "зелёных" технологий, которые имеются на свете, действительно реализуема только одна — это гидроэлектроэнергетика. Все остальные, например, ветряки и солнечные панели, к большому сожалению, очень сильно зависят от климата и поэтому, соответственно, не могут обеспечивать заметное количество энергии в энергетическом балансе стран. Европейцы превысили допустимый предел, и вы видите тот энергетический кризис, в который попала в результате Европа", — заключил Танкаев.

Ранее в пятницу, четвёртого февраля, лондонская биржа ICE зафиксировала резкий рост стоимости нефти марки Brent. Цена превысила отметку в 92 доллара впервые с октября 2014 года. Этот показатель оказался на 1,03% выше результатов предыдущей сессии.

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