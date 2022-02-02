Стоимость нефти марки Brent продолжает бить рекорды: почти $90

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже составила $89,5 за баррель. Сегодняшние торги по состоянию на 8 утра по МСК продемонстрировали увеличение цены на чёрное золото в 0,34 доллара.

Увеличение цены, согласно данным биржи, сформировалось в результате закрытия предыдущей сессии.

По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 10%, до $89,16 за баррель.

Электронная биржа NYMEX также показала увеличение стоимости мартовских фьючерсов WTI до $88,51 за баррель — 0,35%, что также превысило показатели вторничной сессии. Контракты подорожали на 5% и остановились на отметке $88,2 за баррель.

Сегодня министры стран ОПЕК+ проведут встречу, на которой планируется, по ожиданиям аналитиков, обсуждение наращивания добычи нефти в пределах 400 тыс. б/с начиная с марта.

"Пусть консенсус предусматривает сохранение статус-кво и продолжение постепенных повышений добычи в марте, но любые комментарии по поводу их более долгосрочных взглядов могут спровоцировать существенные колебания на рынке", — цитирует аналитика Schneider Electric Робби Фрейзера "Интерфакс".

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