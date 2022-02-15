Политолог Сатановский предрёк гибель экономики Европы без российского газа

Российский политолог, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский прокомментировал заявление американского политика Райана Ситтона о крахе мировой экономики из-за санкций на российский газ.

"Экономику Китая санкции в отношении России явно не затронут. Экономику Индии тоже. Скажутся ли они на экономике самой России? Наверное, скажутся. Но, честно говоря, нас так долго тренируют, что отечественная экономика уже привыкла", — сказал Сатановский в беседе с изданием "Свободная пресса".

По мнению политолога, экономика Европы действительно сильно пострадает без российского газа.

"Без российских энергоносителей Европа сдохнет. Она даже не умрет, она сдохнет — физически, экономически, финансово. Замещать их нечем", — отметил собеседник издания.

При этом эксперт не верит, что в краткосрочной перспективе Европа сможет полностью перейти на альтернативные источники энергии или заменить российское "голубого топлива" поставками газа из других стран.

"Это всё сказки, что придет газ из Катара, из США, из Алжира, из Азербайджана. Нет его", — подчеркнул политолог.

Ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон заявил, что если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу и США, то это грозит обрушением мировой экономики.

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