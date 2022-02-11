"Бряцанье оружием": в США заявили, что не смогут отказаться от топлива РФ

Если Россия полностью прекратит поставки топлива в Европу и США, то это грозит обрушением экономики, заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

Как подчеркнул Ситтон, несмотря на "бурные" обсуждения с другими потенциальными поставщиками голубого топлива для Европы, вытеснить российскую сторону с европейского топливного рынка не получится.

"Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвёт мировую экономику", — пояснил комиссар в беседе с РИА Новости.

Ситтон уверен, что если США и Европа всё же предпримут попытку полностью отказаться от топлива из России это приведёт к непомерному росту цен на нефть. По мнению комиссара, стоимость барреля чёрного золота взлетит до 200-300 долларов.

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