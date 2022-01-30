Голландцев напугала просьба Германии поставить больше газа

Правительство Нидерландов весьма озабочено просьбой Германии увеличить поставки с месторождения Гронинген. Это одно из крупнейших месторождений природного газа в Европе.

Но дело в том, что ранее правительство Нидерландов пообещало начать сокращение добычи газа на месторождении Гронинген, а в обозримой перспективе и вовсе её прекратить. Дело в том, что интенсивную добычу газа на месторождении связывают с резким ростом числа землетрясений на севере Нидерландов, где, собственно, и располагается провинция Гронинген.

Речь идёт о поставках дополнительных 1,1 миллиарда кубометров природного газа до 1 апреля. И судя по всему, газ этот Германия получит. Чиновники в Нидерландах заявляют, что помешать они этому не могут. А в компании Gasterra, которая ведёт разработку месторождения в Гронингене, говорят, что обязаны выполнить обязательства перед клиентами, сообщает издание Politico.

Тем временем, местные жители в Гронингене, пострадавшие от землетрясений требуют либо прекращения добычи природного газа, либо дополнительной компенсации за счёт новых поставок в Германию. Правда, пока непонятно, пойдёт ли в этом правительством им навстречу.

Напомним, в западной прессе сейчас много публикаций о поисках альтернативных источников энергоресурсов для Европы. Говорят о поставках из Катара, Норвегии, даже Австралии. Хотя наиболее здравомыслящие эксперты признают, что заменить или хотя бы существенно сократить поставки энергоносителей из России является чрезвычайно сложной задачей.

Нидерланды долгое время были одним из ведущих поставщиков природного газа. Однако истощение месторождений в Северном море и проблемы, о которых речь шла выше, ведут к постепенному сокращению поставок из этой страны.