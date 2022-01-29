Катар готов потеснить "Газпром" в Европе по просьбе США

США, видимо, решили подстраховаться на случай, если конфликт, связанный с Украиной, приведет к нарушению поставок российского газа. В понедельник в Вашингтоне состоится встреча эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль Тани с президентом США Джо Байденом, на которой будут обсуждаться возможности того, как перенаправить некоторые поставки газа в Европу. Однако аналитики уверены, у могущественного правителя Персидского залива нет "волшебной палочки".

Кто станет страховкой для США по поставкам газа для Европы

Конечно же, шейх Тамим бин Хамад не будет против оказать некоторую помощь, поскольку он не прочь стать ключевым союзником США в Персидском заливе. У шейха, чья малюсенькая страна подключила все своё дипломатическое обаяние, чтобы соответствовать статусу энергетического колосса, включены в повестку его переговоров в Белом доме, такие темы, как:

украинский кризис,

усилия по ужесточению позиции по Афганистану,

закулисные переговоры о возобновлении ядерного соглашения с Ираном.

Но поставки газа — один из ключевых вопросов.

По словам дипломатов, Соединенные Штаты также находятся в контакте с Австралией, которая в случае чего согласилась на альтернативные поставки.

Буквально пару лет назад катарские чиновники часто грозились потеснить "Газпром" на европейском рынке. Однако как только стоимость газа на азиатских биржах достигла исторического рекорда, Катар воспользовался ситуацией т перенаправил основные потоки в Азию, резко забыв про Европу. Однако сейчас ситуация несколько иная, вед протянуть руку помощи просят именно Штаты, с которыми явно выгодно дружить Катару.

"Ведутся переговоры о перенаправлении некоторого количества сжиженного природного газа с азиатских рынков в Европу, если президент Владимир Путин прекратит поставки в Западную Европу", — сообщил AFP официальный представитель Катара перед встречей.

В прошлом имелись прецеденты, когда Катар помогал, если партнеры оказывались в беде. Например, страна выделила деньги и СПГ для Японии после цунами 2011 года, также в прошлом году Qatar Petroleum отправил в Великобританию четыре танкера с грузом СПГ, якобы по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона.

Сможет ли Катар потеснить Россию

Но как же быть с долгосрочными контрактами, которые как петля на шее Катара? Крупные покупатели катарского газа в Южной Корее, Японии и Китае ждать не будут. Поэтому аналитики объективны: Катар мало что может сделать для Европы и уж никак не компенсирует все поставки российского газа в Европу.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в октябре, когда в Европе уже начала ощущаться нехватка газа, что государство Персидского залива "исчерпало" возможности поставок клиентам.

"У Катара нет волшебной палочки, чтобы спасти от дефицита газа Европу", — сказал Билл Фаррен-Прайс, представитель компании Enverus. "У Катара нет резервных мощностей для поставок дополнительных объемов СПГ. Это не то же самое, что Саудовская Аравия, которая поддерживает резервные мощности по добыче нефти", — добавил он.

"Любая нехватка газа в Европе отразится и на азиатском рынке СПГ", — заявили в Farren-Price. А европейским потребителям, которые уже столкнулись с рекордными счетами за газ, придется платить еще больше.

"С точки зрения цены это может быть довольно сложно", — предсказал он.

Андреас Криг, специалист по безопасности на Ближнем Востоке из Королевского колледжа Лондона, сказал, что Катар будет смотреть в первую очередь на бизнес, а затем на политику при принятии любого решения о помощи Европе. Но Катар готов наращивать объемы, стремясь увеличить добычу газа с 77 миллионов тонн до 127 миллионов тонн в год к 2027 году, и ищет рынки для этого дополнительного газа.

Криг сказал, что Европа может стать главной мишенью для любого шага, предпринятого Катаром, особенно после того, Еврокомиссия в 2018 году приступила к антимонопольному расследованию в отношении контрактов Qatar Petroleum, касающихся поставок СПГ в Европу, поскольку в некоторых соглашениях, заключенных между Катаром и европейскими импортерами, имелись ограничения по продаже газа.

"Это может означать получение некоего кредита в Европе, можно будет говорить о долгосрочных контрактах, в чем заинтересована страна".

Центральная роль в аварийном плане по замещению российского газа сделает Катар еще более привлекательным для Соединенных Штатов, которые в течение последних двух десятилетий управляли крупной военной базой в эмирате.

"Они хотят протолкнуть себя в эту нишу как наиболее важного стратегического союзника США в Персидском заливе, — сказал Криг. — Они получают влияние, строя сети в Вашингтоне, которые носят институциональный характер, а не связаны с отдельными лицами или партиями. Они хотят, чтобы их считали ключевым стратегическим союзником, тем самым опередив Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты".

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