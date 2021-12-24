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Путин рассказал о выигрыше Украины от запуска "Северного потока-2"

Экономика

Президент России Владимир Путин считает, что Украина выиграла бы от запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом глава государства заявил на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию 24 декабря.

Путин рассказал о выигрыше Украины от запуска "Северного потока-2"

Владимир Путин назвал глупым противодействие запуску газопровода, поскольку поступление дополнительных объёмов газа помогло бы снизить цены на биржах в Европе.

"А поскольку многие страны, кстати, говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня (это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую) — и для них цена бы упала, и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно, но ладно, это их выбор. Не мы же придумали, это они придумали", — сказал Путин.

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" окажется под рабочим давлением еще до конца нынешнего года.

"С компрессорной станции "Славянская" газ уже поступает в газопровод "Северный поток-2". Вы знаете, что первая нитка "Северного потока-2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал он.

Газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

По сути, газопровод можно было бы запустить уже в ближайшее время. Но произойдет это едва ли, поскольку процесс сертификации газопровода займет ещё несколько месяцев. И по самым оптимистичным оценкам, уйдёт на этот как минимум полгода. Сначала этим занимается германский регулятор — Федеральное сетевое агентство. А затем оценить соответствие газопровода европейскому законодательству должна Еврокомиссия. Права вето у неё нет, но оценкой ЕК может заниматься четыре месяца.

А накануне глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил на пресс-конференции, что "Северный поток-2" не начал свою работу из-за действий Киева. И его скромных усилий, надо полагать.

"За счет действий национальной акционерной компании ("Нафтогаз Украины") и успешного сотрудничества с нашими международными партнерами "Северный поток-2", несмотря на то что он достроен, он не работает", — сообщил Витренко.

Вот так, все думают, что это германские бюрократы запуск газопровода никак не согласуют, а это, оказывается, пан Витренко старается.

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Автор: Олег Артюков
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