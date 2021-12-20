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Весь мир носит российские бриллианты индийской огранки

Экономика

Руководство одной из крупнейших индийских компаний по переработке алмазов высоко оценило свое сотрудничество с Россией, заявив:

Весь мир носит российские бриллианты индийской огранки

"Весь мир носит российские бриллианты индийской огранки”.

По словам Арпита Наролы, члена совета директоров Shree Ramkrishna Exports, сотрудничество между двумя странами в этой области "развивается и растет со скоростью ракеты С-400”:

"Мы активно развиваем отношения с Россией. Мы получаем высококачественные необработанные камни, ограняем и полируем их и отправляем в виде наборов для изготовления ожерелий, серег, браслетов, колец ювелирным домам или индивидуальным клиентам по всему миру.

Индийские резчики-лучшие. Это признается всем миром. Ваши русские камни хороши. Поэтому наше сотрудничество естественно”, — сказал Нарола.

Он также отметил, что алмазная промышленность извлекла выгоду из пандемиикоронавируса, поскольку люди, которые могут проводить больше времени со своими близкими, начали инвестировать в ювелирные изделия в качестве подарков.

"Бриллианты — это то, как мы можем выразить нашу любовь к нашей семье… Люди начали вкладывать деньги в ювелирные изделия, драгоценные камни. Поэтому на рынке был большой спрос, и цены серьезные, они растут примерно последние 15 месяцев”, — сказал Нарола.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Индия является мировым центром огранки необработанных алмазов. В стране расположено более 90% всех предприятий по огранке драгоценных камней в мире. Её основными покупателями являются США, Китай, страны Персидского залива и Сингапур.
  • Компания по огранке алмазов базируется в Сурате в западном индийском штате Гуджарат, который считается центром обработки алмазов страны.
  • Алмазодобывающая промышленность Сурата перерабатывает от 30% до 35% российских алмазов. Они также получают необработанные алмазы из Африки и с отечественных алмазных рудников.

"Российско-индийская торговля алмазами за три квартала 2021 года почти удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил торговый представитель России в Индии Александр Рыбас. - По состоянию на конец сентября 2021 года только из России в Индию было отправлено необработанных алмазов на сумму около $700 млн”.

Кроме того, часть российско-индийской торговли алмазами осуществляется через третьи страны — так что на самом деле еще больше российских драгоценных камней оказывается на алмазорезных заводах Индии.

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Автор: Ольга Лебедева
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