Аналитики спрогнозировали подъём ключевой ставки до 8,5% годовых

Аналитики прогнозируют подъём ключевой ставки ЦБ сразу на процент. Таким образом, показатель поднимется до отметки 8,5% годовых. Однако эксперты не исключают, что регулятор продолжит ужесточать условия.

По сообщению финансовых экспертов, шаг на один пункт в повышении ключевой ставки — максимальный показатель. Правда, если эксперты правы и ЦП примет меры, это станет уже седьмым повышением начиная с марта текущего года.

"Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 пункта, а в сентябре временно вернулся к "традиционному" шагу в 0,25 процентного пункта", — пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По итогам ноября инфляция обновила шестилетний рекорд достигнув 8,4%.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что цель регулятора достигнуть инфляционного показателя в 4%. Тогда же она отметила, что для её сдерживания ведомству придётся повысить ключевую ставку. А также, что ЦБ придётся придерживаться жёсткой политики, "чтобы вернуть инфляцию к цели".

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