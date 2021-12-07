Центробанк хотел изменить курс, но чуда не случилось

После памятного выступления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в сентябре этого года на форуме "Банки России — XXI век" доверчивые люди могли ожидать от регулятора новых подходов в денежно-кредитной политике и разворота финансового рынка в сторону реального сектора экономики. К сожалению, с тех пор мы могли наблюдать лишь ускорение инфляции, дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ и не очень внятные инициативы.

Как известно, Центробанк в своей политике "таргетирования инфляции" установил себе и стране планку на уровне 4%, которая в ноябре, увы, была превышена в 2 раза. В результате нас настиг предсказанный Набиуллиной сценарий о том, что стоит ожидать ещё "несколько шагов повышения ставки", если каким-то чудом не начнётся устойчивое замедление инфляции. Чуда не случилась, ставку рефинансирования в октябре повысили до 7,5% и это ещё не предел: как говорится, продолжение следует.

Буйство цен на товары повседневного спроса и усиление инфляционных ожиданий у населения, наверно, не зависят напрямую от политики Центробанка (хотя косвенно — вполне). Руководство ЦБ обещало бороться с таким мощным фактором инфляции, как необеспеченное потребкредитование. Но и здесь не сложилось. Общий объём задолженности граждан по кредитам к началу осени достиг 23,6 трлн рублей, из них 1 трлн относится к просроченной задолженности. Где-то 7-8 млн россиян рискуют столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за невыплаченных вовремя долгов. Судя по данным ассоциации коллекторов (НАПКА), 60% случаев просрочки допускают по потребительским кредитам и 37% — по кредитным картам.

Как отмечают в бюро кредитных историй "Эквифакс", объём задолженности по кредиткам на конец октября вырос до 1,2 трлн рублей. Надежды на то, что применение макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска для банков отобьёт у них охоту работать с закредитованными гражданами, не очень-то оправдывают себя. И теперь перед ЦБ маячит перспектива перехода к прямым запретам на выдачу отдельных ссуд. В ближайшее время ожидается принятие закона, который позволит регулятору вводить количественные ограничения для банков и микрофинансовых компаний, запрещая выдавать некоторые виды ссуд сверх установленной нормы. Есть надежда, что это спасёт кого-то от долговой петли.

В сентябрьской речи глава Центробанка обозначила ещё несколько важных направлений работы на перспективу. Одним из главных приоритетов была названа "поведенческая перезагрузка" банковского сектора, чтобы изжить недобросовестные практики, связанные с введением заёмщиков в заблуждение, навязыванием дополнительных условий, и поддержать доверие на финансовом рынке. Регулятор обязался стимулировать трансформацию "коричневых" компаний в "зелёные", призвал банки повышать свои конкурентные преимущества за счёт цифровизации и активно вовлекаться в проекты, которые способствуют долгосрочному экономическому росту, повышению производительности и развитию человеческого капитала. Было заявлено о масштабной цели — "переосмыслении фундаментальной роли банков в развитии экономики России".

За что отвечает ЦБ?

Эльвира Набиуллина

В ноябре совет директоров Банка России одобрил для представления в Госдуму проект Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Документ, который со следующего года будет выходить ежегодно, призван "устранить барьеры и создать новые возможности в ближайшем будущем". В нём обозначены 8 ключевых направлений, среди которых повышение доступности финансовых услуг и защищённости их потребителей, содействие цифровизации и конкуренции, обеспечение финансовой стабильности и содействие развитию "длинных денег". Не забыли упомянуть и о расширении вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития и ESG-трансформации российского бизнеса.

В документе приводятся цифры, показывающие, что дела у банковского сектора идут неплохо. Активы кредитных организаций в 2020 году почти сравнялись с ВВП страны, и к началу октября текущего года их совокупный объём составил 114,5 трлн рублей. Прибыль банков в прошлом году составила около 1,6 трлн рублей. В текущем году, по прогнозам ЦБ, она станет рекордной — на уровне 2,5 трлн рублей. Обладая такими средствами, банки могли бы внести солидный вклад в решение экономических проблем страны. Правда, в Основных направлениях об этом говорится в довольно обтекаемой форме.

Как отмечается в документе, финансовый рынок создаёт возможности для долгосрочных сбережений и трансформации их в инвестиции, формирует предпосылки для ускорения экономического роста и повышения благосостояния граждан, но не может быть основным или единственным драйвером этих процессов. Более того, подчёркивается опасность стимулирования этого самого роста исключительно при помощи финансовых инструментов без решения структурных проблем.

"Быстрое увеличение кредитования, не подкреплённое расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, — записано в документе, — появлению "пузырей" на рынках, разгону инфляции и в конечном счёте падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан".

С точки зрения экономистов, позиция ЦБ в данном вопросе далеко не бесспорна. Вряд ли кредитование производства товаров и услуг можно отнести к фактору инфляции. И ещё, если выбирать между инфляцией и застоем в экономике, то первое выглядит меньшим из зол. Что касается необеспеченных потребительских кредитов, то здесь больше помогло бы усиление требований к качеству банковских активов, нежели повышение ключевой ставки.

Как отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, в росте цен есть определённый плюс, так как он побуждает бизнесменов и промышленников заняться производством. Если сбивать инфляцию и искусственным образом уменьшать спрос, то у инвесторов не будет желания идти в производство и создавать новые мощности. По большому счёту Центральный банк уже не имеет никакого отношения к российской экономике: он не отвечает за то, чтобы мы все жили лучше и доходы росли, он оставил за собой только инфляцию, полагает эксперт.

Споры о новом виде вкладов

Недавно Центробанк вышел с инициативой по созданию для людей с невысокими доходами нового вида вкладов, процент по которым будет привязан либо к ключевой ставке ЦБ, либо к уровню инфляции. Причём по задумке источником финансирования повышенных ставок должна стать прибыль банков. Авторы идеи ссылаются на опыт Бельгии и Франции, где практикуют так называемые регулируемые депозиты в целях поддержания покупательной способности домашних хозяйств. В ЦБ параллельно раскритиковали действия коммерческих банков, которые для получения более высокой доходности по вкладу предлагают внести больше денег и купить абсолютно ненужные и дорогостоящие дополнительные услуги.

Банкиры и эксперты в финансовой сфере отнеслись к новой инициативе ЦБ с большой долей скепсиса. В основном банки сторонятся инструментов с плавающей ставкой, так как получение процентов по вкладу меньше ожидаемых или выплата более высоких процентов в случае кредита вызывает у клиентов недовольство. Ведь в периоды снижения ключевой ставки или инфляции доходность по вкладам будет падать. К такому эффекту будут приводить и успешные действия ЦБ в его бескомпромиссной борьбе с инфляцией.

Вклады с плавающей ставкой банкам никто не запрещает и сейчас, но это неинтересно участникам рынка с точки зрения оценки рисков стабильности фондирования, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Возможно, малоимущих могла бы заинтересовать идея получения более высокого процента по вкладам, но подчас у них нет лишних денег, чтобы копить. А при наличии таковых их, скорее всего, перестанут относить к малоимущим. Было бы, наверно, лучше не пытаться поддерживать отдельную категорию малообеспеченных вкладчиков, а помогать всем нуждающимся за счёт налоговых инструментов, увеличения МРОТ, пенсий и субсидий.

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