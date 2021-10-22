Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 0,75% до 7,5% годовых. Это произошло в шестой раз подряд.
Данная мера направлена на снижение темпов роста инфляции и укрепление курса рубля. Повышение ставки приведёт к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
По итогам текущего года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 7,4-7,9%, а в 2022 году — в диапазоне 4-4,5%.
Центробанк начал поднимать ключевую ставку весной 2021 года. Сначала регулятор увеличил её на 0,25% — до 4,5% годовых, потом два раза — на 0,5% до 5,5% годовых. В июле Банк России повысил показатель на 1% до 6,5%. В сентябре ЦБ прибавил ещё 0,25%.
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