Набиуллина: инфляция сильно беспокоит ЦБ РФ

Сильное беспокойство вызывает у Банка России ситуация с инфляцией в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%", — цитирует ТАСС заявление Набиуллиной на встрече Ассоциации европейского бизнеса.

По словам главы ЦБ РФ, в связи с ростом инфляции была повышена ключевая ставка. Набиуллина отметила, что Банку придётся придерживаться жёсткой политики, "чтобы вернуть инфляцию к цели".

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что если сделать это сейчас не удастся, то экономике грозит попадание в инфляционную спираль, остановить которую уже не получится. Набиуллина заявила о необходимости перехода от масштабных антикризисных мер поддержки отраслей экономики к адресным мерам, заявила глава Банка России.

"Масштабные антикризисные меры уже должны быть завершены, им на смену приходят более адресные, помогающие именно пострадавшим людям и компаниям", — сказала глава ЦБ РФ.

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