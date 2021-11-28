Три категории пенсионеров могут рассчитывать на автоматическую индексацию выплат с 1 декабря 2021 года, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на специалистов Пенсионного фонда.
Дополнительные средства получат следующие категории российских пенсионеров:
Все надбавки сотрудники Пенсионного фонда РФ обещают направлять гражданам автоматически.
Ранее руководитель Минтруда Антон Котяков информировал, что в следующем году социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, страховые — на 5,9%. Кроме того, по его словам, в 2022 году среднегодовой размер выплат увеличится до 18 521 рубля.
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