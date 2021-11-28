EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ушёл из жизни певец Александр Градский
Израиль закрыл границы из-за штамма "омикрон"
Захарова прокомментировала заявление Папы Римского про "кладбище мигрантов"
Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен
Полянский раскритиковал "саммит за демократию": "Достойная сожаления инициатива"
Архаров призвал "усовершенствовать" закон в отношении электронных сигарет
Кулеба: Россия только и ждёт "провала" минских договорённостей
ООН: украинское население вымирает быстрее остальных
В Москве антипрививочники устроили скандал в "красной зоне"

Трём категориям россиян поднимут пенсии с 1 декабря

Экономика

Три категории пенсионеров могут рассчитывать на автоматическую индексацию выплат с 1 декабря 2021 года, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на специалистов Пенсионного фонда.

Трём категориям россиян поднимут пенсии с 1 декабря

Дополнительные средства получат следующие категории российских пенсионеров:

  • Граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия увеличится до 12 088,96 рубля;
  • Пенсионеры, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний летний месяц. Им будут начислять прибавку с доплатой за три месяца;
  • Россияне, подавшие заявления на перерасчёт пенсии.

Все надбавки сотрудники Пенсионного фонда РФ обещают направлять гражданам автоматически.

Ранее руководитель Минтруда Антон Котяков информировал, что в следующем году социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, страховые — на 5,9%. Кроме того, по его словам, в 2022 году среднегодовой размер выплат увеличится до 18 521 рубля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Союз Пенсионеров России: Чего ждать на пенсии?
Автор: Юлия Миленина
Последние материалы
Ушёл из жизни певец Александр Градский
Израиль закрыл границы из-за штамма "омикрон"
Захарова прокомментировала заявление Папы Римского про "кладбище мигрантов"
Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен
Полянский раскритиковал "саммит за демократию": "Достойная сожаления инициатива"
Архаров призвал "усовершенствовать" закон в отношении электронных сигарет
Кулеба: Россия только и ждёт "провала" минских договорённостей
Эксперт Бахтин назвал валюты, в которых можно потерять сбережения
ООН: украинское население вымирает быстрее остальных
В Москве антипрививочники устроили скандал в "красной зоне"
Популярное
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, чем вредны медицинские маски

Теледоктор Александр Мясников считает, что медицинские маски приносят больше вреда, чем пользы.

Доктор Мясников рассказал, чем вредны медицинские маски
Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева
Бывший СССР
Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева
Мир. Новости мира
Руслан Бортник: Зеленский продемонстрировал нелинейный подход по отношению к РФ
Мир. Новости мира
Захарова: Запад "поможет" Белоруссии, раскачав страну изнутри
Любовь Степушова Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева Любовь Степушова Усам Оздемиров И вновь Боррель, покой нам только снится Усам Оздемиров Дмитрий Соколов По какому адресу в Москве прописан чёрт Дмитрий Соколов
Здоровье
Мясников о мутации COVID-19 "Омикрон": "Саморассосётся или рванёт?!"
Здоровье
У Симоньян возникли претензии к Минздраву из-за вакцин
Глава Всемирной медицинской ассоциации сравнил новый штамм коронавируса с Эболой
Мир. Новости мира
Глава Всемирной медицинской ассоциации сравнил новый штамм коронавируса с Эболой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников