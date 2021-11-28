Трём категориям россиян поднимут пенсии с 1 декабря

Три категории пенсионеров могут рассчитывать на автоматическую индексацию выплат с 1 декабря 2021 года, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на специалистов Пенсионного фонда.

Дополнительные средства получат следующие категории российских пенсионеров:

Граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия увеличится до 12 088,96 рубля;

Пенсионеры, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний летний месяц. Им будут начислять прибавку с доплатой за три месяца;

Россияне, подавшие заявления на перерасчёт пенсии.

Все надбавки сотрудники Пенсионного фонда РФ обещают направлять гражданам автоматически.

Ранее руководитель Минтруда Антон Котяков информировал, что в следующем году социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, страховые — на 5,9%. Кроме того, по его словам, в 2022 году среднегодовой размер выплат увеличится до 18 521 рубля.

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