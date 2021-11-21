EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Великая финская стена": в Финляндии предложили отгородиться от России
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Блогер Губденский погиб в ДТП в Москве
Гаркалин завещал своё имущество "родственной душе"
Олег Дерипаска уверен, что военная угроза России грядёт с Востока
Врач-пульмонолог объяснил, почему прививки от COVID-19 не спасли Гаркалина
Президент Болгарии повторил слова о принадлежности Крыма России
Последует ли Британия примеру США в бойкоте Олимпиады в КНР, Джонсон пока думает
Волочкова призвала объединиться против аферистов QBF: "Это дело принципа"

Новые правила выплаты пенсий введут в РФ с января 2022 года

Общество

Новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые утвердил Минтруд, начнут действовать в РФ с января 2022 года.

Новые правила выплаты пенсий введут в РФ с января 2022 года

По информации "Парламентской газеты", в соответствии с новыми правилами выплата и доставка пенсий на территории, где введён режим ЧС, может осуществляться раньше текущего месяца.

Тот, кто получает пенсию через почту или другую организацию, занимающуюся её доставкой, может написать заявление о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на счёт в банке. Деньги должны перечислить не позднее трёх рабочих дней со дня поступления В ПФР информации о доставленных и недоставленных пенсионеру в текущем месяце выплатах.

Согласно новым правилам, удержания из пенсии возможны, если ранее её получателю начисляли большие суммы, чем ему положено. При этом пенсионер должен оформить добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм. Получатель пенсии также определяет размер суммы, которую будут удерживать.

В соответствии с новыми правилами пенсия может перечисляться на счёт учреждения, являющегося законным представителем её получателя. Если человек пожелает, доставку его пенсии могут осуществлять по доверенности.

Пожилые люди, получающие накопительную пенсию из негосударственного пенсионного фонда, в случае прекращения его деятельности могут подать заявление о выплате накопительной пенсии в территориальный орган ПФР по своему выбору.

Согласно новым правилам, пожилых людей, признанных банкротами, освободят от удержаний из их пенсий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сколько ты будешь получать на пенсии? (Как узнать?)
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
"Великая финская стена": в Финляндии предложили отгородиться от России
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Пашинян предал Путина: Армения открывает "эру мира" с Турцией
Эксперт Попович о "кодировании" России: с QR-кодами обществу безопаснее
Блогер Губденский погиб в ДТП в Москве
Гаркалин завещал своё имущество "родственной душе"
Олег Дерипаска уверен, что военная угроза России грядёт с Востока
Врач-пульмонолог объяснил, почему прививки от COVID-19 не спасли Гаркалина
Президент Болгарии повторил слова о принадлежности Крыма России
Популярное
Шоу-бизнес
Почему Гаркалину не помогла вакцина от COVID-19

Звезда фильма "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин прошёл тройную вакцинацию от коронавируса, однако COVID-19 всё равно атаковал народного артиста РФ.

Почему Гаркалину не помогла вакцина от COVID-19
Пашинян предал Путина: Армения открывает "эру мира" с Турцией
Новости Армении
Пашинян предал Путина: Армения открывает "эру мира" с Турцией
Шоу-бизнес
Врач-пульмонолог объяснил, почему прививки от COVID-19 не спасли Гаркалина
Политика. Новости и аналитика
WSJ: Путин смог доказать Западу, что Россия — сильное государство
Любовь Степушова Пашинян предал Путина: Армения открывает "эру мира" с Турцией Любовь Степушова Ирина Шлионская Изучением НЛО при Брежневе занимался "особый отдел" Ирина Шлионская Мирослава Димитрова-Козлеков Второй тур президентских выборов в Болгарии: продолжающийся политический кризис и американское влияние Мирослава Димитрова-Козлеков
Общество
Живущим в РФ американцам посоветовали готовиться к ЧС
Шоу-бизнес
Гаркалин завещал своё имущество "родственной душе"
Евросоюз требует от России снять запрет на участие в госзакупках
Экономика и бизнес
Евросоюз требует от России снять запрет на участие в госзакупках
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников