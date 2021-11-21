Новые правила выплаты пенсий введут в РФ с января 2022 года

Новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые утвердил Минтруд, начнут действовать в РФ с января 2022 года.

По информации "Парламентской газеты", в соответствии с новыми правилами выплата и доставка пенсий на территории, где введён режим ЧС, может осуществляться раньше текущего месяца.

Тот, кто получает пенсию через почту или другую организацию, занимающуюся её доставкой, может написать заявление о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на счёт в банке. Деньги должны перечислить не позднее трёх рабочих дней со дня поступления В ПФР информации о доставленных и недоставленных пенсионеру в текущем месяце выплатах.

Согласно новым правилам, удержания из пенсии возможны, если ранее её получателю начисляли большие суммы, чем ему положено. При этом пенсионер должен оформить добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм. Получатель пенсии также определяет размер суммы, которую будут удерживать.

В соответствии с новыми правилами пенсия может перечисляться на счёт учреждения, являющегося законным представителем её получателя. Если человек пожелает, доставку его пенсии могут осуществлять по доверенности.

Пожилые люди, получающие накопительную пенсию из негосударственного пенсионного фонда, в случае прекращения его деятельности могут подать заявление о выплате накопительной пенсии в территориальный орган ПФР по своему выбору.

Согласно новым правилам, пожилых людей, признанных банкротами, освободят от удержаний из их пенсий.

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