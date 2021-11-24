Российские бизнесмены начали искать контролёров QR-кодов

Работодатели начали разыскивать контролёров QR-кодов. Исследование новой специальности провели специалисты HeadHunter.

В компании заявили, что в нашей стране появилось около ста вакансий для работников, которые должны требовать от посетителей ТЦ и заведений общественного питания QR-код, а также проверять его достоверность. Вместе с этим такую задачу добавили в обязанности администраторов и охранников, отметили эксперты HeadHunter.

"Активные предложения о работе есть в Москве, Брянске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде. В Петербурге также за последнее время появилось несколько новых вакансий с функцией проверки QR-кодов", — написали в исследовании.

На платформе HeadHunter появились не только объявления работодателей, но и резюме соискателей, которые хотят стать контролёрами QR-кодов, измерять температуру тела посетителей. По данным исследования, наибольшее число желающих трудиться на такой позиции зафиксировали в следующих городах:

Липецкая область — 20;

Свердловская область — 12;

Москва и Алтайский край — по семь;

Тульская область — четыре.

Ранее бизнесмены Великого Новгорода возмутились введением системы QR-кодов. По словам предпринимателей, данные меры российских властей уничтожают малый бизнес в нашей стране.



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