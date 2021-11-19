QR-коды уничтожают малый бизнес в России - репортаж Lifedd

QR-коды и локдаун лишают выручки предпринимателей. Посетителей стало намного меньше, из-за этого предприятия малого бизнеса теряют очень много денег. Об этом Lifedd рассказали бизнесмены Великого Новгорода.

Ограничения на работу торговых центров, заведений и магазинов в Новгородской области длились до 14 ноября. В других регионах они действовали до 7-го числа.

Бизнесмены сказали, что помощи от государства не получили.

"Последствия самые плохие, и они будут очень долго ощущаться и вызовут целую цепочку следующих", — сказал один из предпринимателей.

По его мнению, решение ввести QR-коды не принесло никакой пользы.

Он сказал также о том, что все торговые центры выразили "самый решительный протест".

"Неплохо было бы губернатору Новгородской области встретиться с предпринимателями и разобраться, в чём дело", — сказал бизнесмен.

Предприниматель считает, что власти "убивают" малый бизнес сознательно. И это повлечёт повышение цен.

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