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Автор Александр Шторм

QR-кнут: как в других странах заставляют людей вакцинироваться

Здоровье

Всё новые меры по стимулированию массовой вакцинации от коронавируса принимаются в России.

QR-кнут: как в других странах заставляют людей вакцинироваться

Сейчас речь зашла о том, что для граждан, у которых нет QR-кодов о вакцинации или перенесённой болезни, не будет допуска в места массовых мероприятий и скопления людей. Также есть информация о том, что для таких граждан будет существенно затруднён, а то и невозможен допуск к некоторым видам общественного транспорта.

Россия при этом пришла к подобным мерам довольно поздно по сравнению с другими государствами. Поскольку акцент на QR-кодах и "зелёных паспортах" или "паспортах здоровья" уже несколько месяцев практикуется в самых разных странах мира.

Так, в Израиле QR-коды как вид допуска к массовым мероприятиям используются с февраля. При этом, такие "паспорта здоровья" действительны в этой стране в течение шести месяцев после прививки. Потом необходимо ревакцинироваться.

Интересно, что в Италии, начиная с августа этого года, лицам старше 12 лет без "зелёного пропуска" нельзя получить доступ к некоторым видам услуг и заведений. При этом в стране уже какое-то время идёт кампания по массовой вакцинации подростков.

К слову, в России уже заявили, что прививка от коронавируса для детей может появиться в начале следующего года.

Франция наращивает ограничения для непривитых постепенно. Если в конце июля людям без "зелёных пропусков" можно было посещать массовые мероприятия и заведения с количеством людей менее 50, то с 9 августа это окно возможностей было для них закрыто. При этом речь идёт не только о кафе и ресторанах. Но, например, и о больницах, домах престарелых, медико-социальных учреждениях.

Если говорить про Восточную Европу, то и она не отстаёт в плане ограничений. В Польше, например, с лета действуют лимиты для заполнения мест массового скопления людей на 75% от полной загруженности. Это не касается вакцинированных граждан. И в данном случае на практике привело к тому, что в ряд заведений просто перестали пускать невакцинированных граждан, дабы не высчитывать степень заполненности.

Если говорить о странах Прибалтики, то там тоже введены довольно жёсткие ограничения.

  • В Эстонии с конца октября действует запрет на посещение кафе, ресторанов, бань, бассейнов, театров и ряда других заведений для тех, кто не обладает QR-кодом о вакцинации либо о том, что переболел.
  • С 11 октября в Латвии действует чрезвычайное положение. Там непривитым гражданам запрещено посещать практически всё, даже церкви. Запрет не распространяется на продуктовые и зоомагазины, аптеки и заправочные станции. Впрочем, в этой стране с 21 октября по 15 ноября действует локдаун и работают, по большому счёту, только вышеприведённые заведения.
  • В Литве для людей, у которых нет "зелёных пропусков", доступны только небольшие магазины и аптеки, а сами пропуска названы "паспортами возможностей". Хотя в народе это называют "QR-кнут"…

Если говорить про страны Азии, то и там ограничения весьма серьёзны. В Китае, например, система доступа к общественным услугам через QR-коды заработала ещё в 2020 году. Однако в КНР уже давно идёт массовая вакцинация, в том числе детей и подростков. Поэтому испытывает какие-то затруднения только сравнительно малая часть граждан этой страны.

Новость об ограничениях в Сингапуре стала весьма громкой в мировом масштабе. В этом государстве было принято решение сделать платным лечение от коронавируса для непривитых граждан. Лечение за свой счёт не распространяется на лиц, которые не вакцинированы по медицинским показаниям, и на детей до 12 лет, для которых пока нет вакцины.

Ну и в завершение стоит сказать про США, где до сих пор очень высоки показатели заболеваемости коронавирусом. Там QR-коды в виде пропусков работают только в нескольких штатах. С другой стороны, в США также стартовала кампания по массовой вакцинации детей от 5 до 11 лет. Так что, думается, что и Штаты с скором времени привьют большинство населения.

В России, стоит напомнить, за всё время пандемии степень серьёзности ограничений варьировалась от региона к региону, в зависимости от эпидемиологической обстановки и решений региональных властей.

При этом государство до последнего старалось обойтись наиболее мягкими, по сравнению с мировым опытом, мерами.

Однако в силу того, что очень большая часть населения страны не желает по тем или иным причинам проходить вакцинацию, судя по всему, меры будут ужесточаться. Вплоть до закрытия доступа к ряду услуг для тех, у кого нет QR-кодов или официальных медотводов.

На сегодняшний день в России полностью вакцинировано 51 300 146 человек или 35.1% от населения страны, первый компонент вакцины получило 61 270 049 человек (41.9% от населения).

И это не то, чтобы прорывные темпы, поскольку во многих странах с куда более суровыми ограничениями уровень вакцинации населения достигает и превышает 60%. Но и этот показатель местными властями считается недостаточным.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Жизнь по QR-кодам: непривитых перестанут пускать везде?
Редактор: Людмила Черткова
Темы covid-19 карантин
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