Губернатора Свердловской области просят смягчить указ о QR-кодах

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева попросили смягчить указ о QR-кодах хотя бы в кафе на трассах. Письмо об этом главе региона направил экс-депутат свердловского заксобрания, юрист Сергей Семеновых.

Как сообщает URA.RU, юрист говорит о том, что проблемы возникли у тех, кто передвигается между городами Урала. Семеновых написал, что особенно это касается тех, кто путешествует с детьми. Им нужно где-то остановиться, чтобы погреться, поесть, отдохнуть от дороги и сходить в туалет.

Если у водителя нет возможности отдохнуть, он может попасть в ДТП.

Юрист попросил сделать придорожные кафе таким же исключением для контроля, как кафе на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Кольцово.

"Положения Указа запрещают жителям, совершающим длительные поездки, в том числе детьми, не имеющим QR-кода, посещать имеющиеся на междугородних дорогах точки общественного питания, для того, чтобы в наступающий холодный период обогреться, снять напряжение от нахождения за рулём, выпить чай или кофе для снятия сонливости, выпить таблетки и элементарно сходить в туалет" — сказано в открытом обращении.

Юрист также написал письмо главе прокуратуры региона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.