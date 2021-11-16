В Германии суд отклонил иск экологов по "Северному потоку — 2"

В Германии суд отклонил иск экологической организации, оспаривавшей разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

"Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Горного ведомства Штральзунда (город на севере Германии. — Прим. ред.)", — сообщила представитель суда Доротея тер Веен, слова которого приводит РИА Новости.

Иск был подан экологами ещё летом. В нём требовалось разрешение на эксплуатацию трубы. Так экологи пытались оспорить решение управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило эту претензию.



Экологическая организация подчеркивала, что новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке газа указывают на более вредное воздействие на окружающую среду, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство — 16 ноября приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Соответственно, запуск газопровода откладывается. И можно сказать, что на неопределённый срок.

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