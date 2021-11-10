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Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта для разных отраслей

Экономика » Финансы » Банки

Искусственный интеллект (ИИ) позволяет в разы повысить эффективность процессов в различных отраслях экономики, следует из анализа, проведённого Сбером на основании разработанной им же методики, которая была обсуждена на международной конференции по ИИ и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021.

Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта для разных отраслей

Для оценки эффектов от внедрения технологий ИИ Сбер разработал комплексную методику. Оценка того или иного отраслевого проекта с ИИ проводится по пяти критериям: скорости, качеству, объективности, экономической эффективности и персонализации. Анализ международного и российского опыта показал, что внедрение ИИ обычно ведёт к улучшению этих показателей в 5-7 раз. В частности, использование ИИ для контроля качества продукции в промышленности позволяет сократить количество ошибок и повысить точность выявления дефектов до 99%. А использование ИИ для предиктивного обслуживания транспортных средств снижает затраты на обслуживание до 25% за счёт минимизации простоев и максимизации производительности.

Критерий "скорость" в разработанной Сбером методике измеряет среднее время выполнения клиентского пути, в том числе такие показатели, как Time2Market, Time2Delivery, LeadTime, среднее время приезда скорой помощи, среднее время ответа на обращение и другие. "Качество" показывает удовлетворённость пользователя полученным сервисом или продуктом, например, Customer Satisfaction Index (CSI), индекс потребительской лояльности/готовности рекомендовать (NPS) и т. д. "Объективность" отражает долю решений, принятых без участия человека (например, сокращение количества ошибок из-за человеческого фактора), "экономическая эффективность" — выручку/затраты на единицу продукции (в том числе чистую приведённую стоимость, выручку от продажи пшеницы на один гектар, затраты на перевозку одной тонны груза на одну тысячу километров и другие). Критерий "персонализация" оценивает долю продуктов или услуг, параметры которых подобраны под пользователя, в частности, долю студентов, обучаемых по индивидуальным программам обучения, долю клиентов с персональными предложениями и т. п.

На основании расчёта параметров по каждому из пяти критериев вычисляется итоговый ИИ-рейтинг проекта или портфеля таких проектов, а также их финансовые показатели (NPV, IRR) для принятия взвешенного решения об их реализации.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Разработанная Сбером методика позволяет оценить эффекты от внедрения искусственного интеллекта в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, государственном управлении и других отраслях. Мы проанализировали не только российские, но и международные кейсы применения ИИ. Предварительные результаты впечатляют: использование ИИ улучшает ряд ключевых критериев эффективности процессов в различных отраслях в 5-7 раз. Разработанную методику мы передали в Правительство России. Я уверен, что это будет способствовать ещё более глубокому проникновению искусственного интеллекта в различные сферы экономики на благо всех граждан нашей страны".

Трёхдневная конференция AI Journey является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и состоится 10-12 ноября. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте — ai-journey.ru.

В этом году, как и в прошлом, на конференции выступят ведущие международные эксперты в области ИИ и анализа данных, которые обсудят широкий круг вопросов, включая такие, как роль новых технологий в области ESG и устойчивого развития, влияние ИИ на общественную жизнь и отдельные отрасли экономики, и многие другие.

В рамках AI Journey 2021, среди прочего, состоятся: анонсирование технологических продуктов и решений Сбера, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и ИИ среди взрослых (AI Journey Contest) и победителей международного конкурса по ИИ для детей. В заключительный день конференции запланирована специальная программа для учащихся средних и старших классов.

Подробная программа и список участников AI Journey 2021 доступны на сайте конференции.

В прошлом году в AI Journey приняло участие около 30 тысяч человек из более чем 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.

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