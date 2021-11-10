Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта для разных отраслей

Искусственный интеллект (ИИ) позволяет в разы повысить эффективность процессов в различных отраслях экономики, следует из анализа, проведённого Сбером на основании разработанной им же методики, которая была обсуждена на международной конференции по ИИ и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021.

Для оценки эффектов от внедрения технологий ИИ Сбер разработал комплексную методику. Оценка того или иного отраслевого проекта с ИИ проводится по пяти критериям: скорости, качеству, объективности, экономической эффективности и персонализации. Анализ международного и российского опыта показал, что внедрение ИИ обычно ведёт к улучшению этих показателей в 5-7 раз. В частности, использование ИИ для контроля качества продукции в промышленности позволяет сократить количество ошибок и повысить точность выявления дефектов до 99%. А использование ИИ для предиктивного обслуживания транспортных средств снижает затраты на обслуживание до 25% за счёт минимизации простоев и максимизации производительности.

Критерий "скорость" в разработанной Сбером методике измеряет среднее время выполнения клиентского пути, в том числе такие показатели, как Time2Market, Time2Delivery, LeadTime, среднее время приезда скорой помощи, среднее время ответа на обращение и другие. "Качество" показывает удовлетворённость пользователя полученным сервисом или продуктом, например, Customer Satisfaction Index (CSI), индекс потребительской лояльности/готовности рекомендовать (NPS) и т. д. "Объективность" отражает долю решений, принятых без участия человека (например, сокращение количества ошибок из-за человеческого фактора), "экономическая эффективность" — выручку/затраты на единицу продукции (в том числе чистую приведённую стоимость, выручку от продажи пшеницы на один гектар, затраты на перевозку одной тонны груза на одну тысячу километров и другие). Критерий "персонализация" оценивает долю продуктов или услуг, параметры которых подобраны под пользователя, в частности, долю студентов, обучаемых по индивидуальным программам обучения, долю клиентов с персональными предложениями и т. п.

На основании расчёта параметров по каждому из пяти критериев вычисляется итоговый ИИ-рейтинг проекта или портфеля таких проектов, а также их финансовые показатели (NPV, IRR) для принятия взвешенного решения об их реализации.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Разработанная Сбером методика позволяет оценить эффекты от внедрения искусственного интеллекта в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, государственном управлении и других отраслях. Мы проанализировали не только российские, но и международные кейсы применения ИИ. Предварительные результаты впечатляют: использование ИИ улучшает ряд ключевых критериев эффективности процессов в различных отраслях в 5-7 раз. Разработанную методику мы передали в Правительство России. Я уверен, что это будет способствовать ещё более глубокому проникновению искусственного интеллекта в различные сферы экономики на благо всех граждан нашей страны".

Трёхдневная конференция AI Journey является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и состоится 10-12 ноября. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте — ai-journey.ru.

В этом году, как и в прошлом, на конференции выступят ведущие международные эксперты в области ИИ и анализа данных, которые обсудят широкий круг вопросов, включая такие, как роль новых технологий в области ESG и устойчивого развития, влияние ИИ на общественную жизнь и отдельные отрасли экономики, и многие другие.

В рамках AI Journey 2021, среди прочего, состоятся: анонсирование технологических продуктов и решений Сбера, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и ИИ среди взрослых (AI Journey Contest) и победителей международного конкурса по ИИ для детей. В заключительный день конференции запланирована специальная программа для учащихся средних и старших классов.

Подробная программа и список участников AI Journey 2021 доступны на сайте конференции.

В прошлом году в AI Journey приняло участие около 30 тысяч человек из более чем 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.