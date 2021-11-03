В Ассоциации крематориев заявили об увеличении интереса к их бизнесу в 10 раз

В России Федеральная служба государственной статистики постоянно фиксирует избыточную смертность граждан из-за коронавирусной пандемии. Предприниматели из разных регионов нашей страны заинтересовались крематориями. Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев сообщил, что любопытство к этому бизнесу увеличилось в 10 раз.

По данным специалиста, в РФ существует 30 крематориев, 19 из которых — частные. Как заявил Сулоев, в организацию обращаются ежедневно, чтобы узнать об этом бизнесе. Коллеги, которые работают в сфере традиционных захоронений, негодуют из-за "отнимания денег", рассказал эксперт.

"У нас избыточная смертность, мы находимся на третьем месте в мире по избыточной смертности, на первом месте Болгария. Земли не хватает. В крупных городах земли под захоронения кончаются катастрофически", — объяснил взрывную популярность крематориев Сулоев в беседе с NEWS.ru.

Также президент ассоциации прокомментировал сообщения об очередях в российские крематории. По словам специалиста, время ожидания зависит от суммы: если заплатить две тысячи рублей, то прах передадут непонятно когда. Вместе с этим Сулоев отметил, что у многих компаний слишком старое оборудование, которое вредит экологии.

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили двухчасовую очередь из катафалков в крематорий.

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