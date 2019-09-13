Жители Кургана предложили властям построить первый в городе крематорий.
Идея опубликована на портале "Инициативы Зауралья", сообщает издание URA. ru.
Это позволит не хоронить, а сжигать трупы "по старым русским традициям", пишут авторы инициативы. В почве кладбищ, уверены они, находятся возбудители инфекционных заболеваний. К тому же, напоминают активисты, из Кургана массово уезжает молодежь, и скоро следить за могилами будет якобы попросту некому.
Чтобы инициативу рассмотрели власти, в течение следующих трех месяцев она должна получить на менее 200 голосов посетителей сайта "Инициативы Зауралья".
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