На Урале предложили властям сжигать трупы "по старым русским традициям"

Жители Кургана предложили властям построить первый в городе крематорий.

Идея опубликована на портале "Инициативы Зауралья", сообщает издание URA. ru.

Это позволит не хоронить, а сжигать трупы "по старым русским традициям", пишут авторы инициативы. В почве кладбищ, уверены они, находятся возбудители инфекционных заболеваний. К тому же, напоминают активисты, из Кургана массово уезжает молодежь, и скоро следить за могилами будет якобы попросту некому.

Чтобы инициативу рассмотрели власти, в течение следующих трех месяцев она должна получить на менее 200 голосов посетителей сайта "Инициативы Зауралья".