В Раде заявили о двухчасовой очереди из катафалков в киевский крематорий

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией возле киевского крематория образовалась очередь из катафалков. Об этом заявил депутат Рады от партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Он подчеркнул, что за прошедшие сутки на территории Украины зарегистрировали свыше 18 тысяч случаев заражения COVID-19. Кроме того, страна занимает вторую строчку по количеству умерших от инфекции. Депутат порекомендовал гражданам пройти вакцинацию во избежание тяжёлого течения заболевания, передаёт РИА Новости.

"Очередь к киевскому крематорию из катафалков составляет около двух часов", — отметил Радуцкий.

Политик потребовал, чтобы в парламенте для депутатов и сотрудников законодательного органа организовали ревакцинацию от коронавируса.

С 23 сентября Украина вернулась из "зелёной" в "жёлтую" зону карантина в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в стране.

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