"Коронавирусные" выходные ухудшат ситуацию, заявил эксперт

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что длинные выходные "не лучшее решение". По его мнению, такая мера только ухудшит положение дел с коронавирусом.

По словам Онищенко, на протяжении нерабочих дней синоптики обещают тёплую погоду. Бывший санитарный врач выразил сомнения, что россияне будут соблюдать рекомендации и не отправятся "догуливать" последние осенние деньки.

"Я уже говорил — дай бог, чтобы погода была холодная. Потому что тогда она может быть нас дома удержит. А если этого не произойдёт и будет хорошая погода, то будет рост заболеваемости", — пояснил врач в беседе с "Лентой.ру"

По мнению Онищенко, даже "походы" в гости могут обернуться серьёзным подъёмом заболеваемости.

"Если мы будем даже ходить по гостям, но при этом будем носить маски, что маловероятно, то тогда ничего не будет", — пояснил Онищенко.

По словам врача, одни только выходные ничего не решат. Люди должны соблюдать меры предосторожности и оставаться дома.

Ранее Pravda. Ru цитировала предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о длинных выходных. Она выступила с инициативой сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября.

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