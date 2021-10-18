Эксперт объяснил рост цен на нефть в мире восстановлением экономики и дефицитом

Подорожание нефти обусловлено её некоторым дефицитом на рынке и восстановлением мировой экономики, заявил директор Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, комментируя Pravda.Ru информацию о росте цен на нефть марки Brent выше 86 долларов за баррель впервые за три года.

"Этот рост связан с постепенным восстановлением мировой экономики на фоне определённых ограничений и возможностей предложения нефти. В принципе, мы сейчас находимся в ситуации некоторого дефицита на рынке нефти, который, соответственно, и подталкивает цены вверх", — сказал эксперт.

Кулагин отметил, что в настоящее время добыча нефти в США далека от рекордных уровней конца 2019 года. Эксперт также напомнил о сделке ОПЕК+, в рамках которой установлены квоты на добычу нефти странами.

"В совокупности на фоне даже неожиданно для многих высокого роста спроса появляется вот этот дефицит на рынке, разгоняющий цены", — заявил директор ИНЭИ РАН.

По его словам, росту цен на нефть способствует также ситуация на смежных рынках.

"Мы видим, что цены на газ, на уголь растут. И на этом фоне вновь становится привлекательной даже мазутная генерация у нас. То есть нефть вновь отчасти возвращается в электроэнергетику… Вот это всё в совокупности такие цены и дает", — пояснил эксперт.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на данные торгов, что цена на нефть марки Brent превысила отметку в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года.

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